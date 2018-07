Les employés d'Airbus ont choisi le nouveau look du BelugaXL. Vous ne risquez pas d'oublier que l'avion-cargo est inspiré d'un cétacé, car il est maintenant décoré d'un faciès souriant.

Si vous avez déjà aperçu un Airbus A300-600ST, plus communément connu sous le surnom de Beluga, vous avez constaté que cet avion-cargo ressemble effectivement au cétacé de l’océan Arctique. Cette ressemblance frappante n’est pas un hasard, et le constructeur aéronautique l’a encore montré récemment.

Le 3 juillet 2018, Airbus a présenté son BelugaXL flambant neuf. Au cas où vous n’auriez pas compris que l’avion était inspiré d’une baleine, l’entreprise l’a souligné en ajoutant au bolide des yeux et une bouche souriante.

The team had a whale of a time getting the new #BelugaXL ready for the big reveal ! Say hello to the next generation of airlifters. 🐳 pic.twitter.com/3quQU34h2M

— Airbus (@Airbus) July 3, 2018