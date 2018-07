Comme ce fut le cas pour l'iPhone 5c, Apple pourrait introduire des coloris exotiques avec son prochain téléphone équipé d'un écran LCD.

Si rien n’est encore gravé dans le marbre — ce ne sera pas le cas avant la conférence de rentrée prévue pour septembre –, Apple devrait lancer non pas deux mais trois iPhone en fin d’année. Ils se baseront sur le design de l’iPhone X et dessineront une gamme comme suit : un OLED 5.8 (un X remis au goût du jour), un OLED 6.5 (un X Plus) et un LCD 6.1 (un X moins cher).

Et, selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, cité par 9to5Mac dans un article du 5 juillet 2018, ces iPhone feront le plein de couleurs, notamment la version LCD qui serait vendue aux alentours des 700 dollars.

Cinq coloris pour la version LCD

Apple pourrait donc réitérer la stratégie opérée pour l’iPhone 5c avec un iPhone davantage bas de gamme décliné en cinq coloris : gris, blanc, bleu, rouge et orange selon Ming-Chi Kuo. Pour donner un aperçu du résultat, un rendu a été imaginé par 9to5Mac. Si ce modèle aurait bel et bien droit à Face ID, il devrait se passer de certains éléments pour afficher un tarif abordable (exemples : pas de cadre en acier inoxydable, ni de double caméra à l’arrière).

Du côté des iPhone OLED, Apple opterait pour des livrées plus sages et premium : en plus de l’argent et du gris sidéral disponibles avec l’iPhone X, les prochains seraient proposés en finition or. Une indiscrétion rappelant que des prototypes avaient fuité via le FCC : une autre preuve qu’Apple y songe vraiment. Ce serait, de toute façon, une évolution logique de la gamme amorcée par le X.

