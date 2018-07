Aujourd'hui, Windows 10 en édition Famille passe à 9,31 euros sur Rakuten. Il est disponible habituellement à partir de 120 euros en version boîte.

Vous avez prévu d’investir dans un nouveau PC, ou vous avez enfin décidé d’activer votre version de Windows pour arrêter de vivre dans l’ombre de la firme de Redmond ?

Rakuten propose Windows 10 Famille à 9,31 euros au lieu des 145 euros demandés par Microsoft. Une belle offre qui vous permettra d’activer vos ordinateurs vivant dans le déni ou ceux qui profitent encore d’une vieille version du célèbre système d’exploitation.

Vous recevrez la licence Windows sous forme de clé CD que vous pourrez activer directement sur votre ordinateur, ou lors de l’installation de Windows via l’image disque.

Si vous avez vécu hors du temps ces dernières années, sachez que Windows 10 est la dernière version du système d’exploitation de Microsoft. Contrairement à ses prédécesseurs, Windows 10 n’a pas de successeur prévu et est continuellement mis à jour par Microsoft qui lui apporte très régulièrement des fonctionnalités majeures.

Malgré une opération de mise à niveau qui permettait de passer gratuitement à Windows 10 pour les utilisateurs des versions ultérieures de l’OS, de nombreux utilisateurs ont rechigné à sauter le pas, principalement à cause de la politique de confidentialité de Microsoft et de l’ergonomie du système d’exploitation qui est assez différente de celle de Windows 7. Cependant, Microsoft a plus ou moins écouté les retours des utilisateurs et a déployé des mises à jour qui améliorent tout cela.

De plus, on risque de voir de plus en plus d’entreprises qui abandonnent les versions antérieures à Windows 10, comme Oculus depuis quelques jours.

Pourquoi nous vous recommandons cette offre ?

Un prix très raisonnable

L’investissement sera rentabilisé avec les nombreuses mises à jour de Windows 10

Retour à la sécurité avec un système d’exploitation à jour et officiel

L’offre est disponible sur Rakuten en stock limité. Vous pourrez également bénéficier de 2,5 euros remboursés en bons d’achat en rejoignant gratuitement le Club Rakuten.

