Le Find X d'Oppo, désossé, a livré les secrets de son tiroir coulissant révélant ses capteurs photo.

Pour ne pas céder à l’encoche et proposer un écran de plus en plus dénué de bords, les constructeurs chinois ont rivalisé d’ingéniosité pour ne pas encombrer la façade avec des capteurs. En résultent le Nex S de Vivo et sa caméra rétractable qui a des ratés et le Find X d’Oppo et son tiroir coulissant révélant ses objectifs photo avant comme arrière.

Comment la magie fonctionne-t-elle ? C’est ce qu’a voulu savoir ZoI en désossant le fer de lance conçu par Oppo et attendu pour le mois d’août. Où l’on découvre un mécanisme certes ingénieux mais qui ne rassurera pas forcément sur la solidité du smartphone à long terme.

Que cache le Find X d’Oppo ?

La technologie employée par le Find X d’Oppo s’articule autour d’un déclencheur vertical situé sur la partie supérieure et pensé pour soulever et abaisser rapidement le tiroir (en 0,5 seconde d’après les données fournies par le constructeur). Pour l’attache et l’alimentation, on retrouve du câblage de chaque côté tandis qu’un système de rails permet au dispositif de coulisser dans la bonne direction. Sans oublier l’amortisseur pour assurer la vitesse et garantir qu’il ne va pas quitter le téléphone dans la précipitation.

Pour son Nex, qui ne fait disparaître que l’objectif situé à l’avant, Vivo a opté pour un mécanisme à ressort horizontal selon les informations de MyFixGuide publiées le 25 juin 2018. Une autre approche pour la même finalité : celle d’en finir, déjà, avec le notch.

Crédit photo de la une : Oppo