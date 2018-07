« Vous êtes à jour » : si vous avez vu toutes les contenus publiés sur Instagram dans les dernières 48 heures, l'application affiche désormais ce message.

Vous pouviez déjà mesurer votre degré d’addiction à Instagram en découvrant le temps que vous passez sur l’app. Maintenant, vous saurez aussi si vous avez scrollé sur votre écran jusqu’à ne plus voir de nouvelle publication, mise en ligne dans les dernières quarante-huit heures.

Le 2 juillet 2018, l’application a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité, baptisée « You’re All Caught Up » — et traduite en « Vous êtes à jour » pour les francophones. Si vous voyez ce message s’afficher sur le réseau social, cela signifie que vous avez déjà vu tous les posts publiés par des comptes que vous suivez dans les deux jours précédents.

Ne rien manquer

« Nous avons entendu qu’il pouvait être difficile de suivre vos publications. Avec ce message, vous comprendrez mieux votre fil d’actualités et vous saurez que vous n’avez pas manqué des photos ou vidéos récentes », explique Instagram.

En dessous de ce message, la plateforme explique que ses utilisateurs et utilisatrices retrouveront des publications déjà croisées, ou plus anciennes que quarante-huit heures. Cette nouvelle option est dès à présent intégré à iOS et Android.

Et si certaines de ces publications ne vous plaisent plus, Instagram a introduit en mai dernier une option permettant de mettre en sourdine l’activité d’une personne que vous suivez.