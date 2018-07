C'est bientôt le moment de partir en vacances et il faut commencer à préparer de quoi s'occuper pendant le trajet ! Le service de streaming musical Amazon Music Unlimlited passe justement à 0,99 euros pendant 4 mois pour les abonnés Amazon Prime.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Jusqu’au 17 juillet, le service de streaming musical Amazon Music Unlimited passe à 0,99 euro par mois, pendant 4 mois, pour les membres Amazon Prime.

Que vous soyez déjà membre Amazon Prime ou non, c’est l’occasion de profiter d’un panel de services assez large pour ne pas s’ennuyer pendant les vacances.

Amazon Music Unlimited est un service de streaming musical proposé par Amazon. Initialement, pour 9,99 euros par mois en version standard, ou 14,99 euros par mois en version familiale (accessible à plusieurs personnes) ce service donne accès à un catalogue illimité de 50 millions de titres environ, sans publicité, ainsi qu’à un mode hors connexion, des playlists et des recommandations personnalisées.

Si vous avez déjà récemment craqué pour une enceinte connectée Amazon Echo, sachez que ce service est étudié pour fonctionner au mieux avec cet assistant personnel.

Quant à Amazon Prime, si vous n’y êtes pas encore abonné, ce service est accessible pour 49 euros par an (avec un essai gratuit et sans engagement de 30 jours) ou à 24 euros par an, si vous êtes avez entre 18 et 24 ans (avec un essai gratuit de 6 mois).

Il permet de bénéficier de la livraison gratuite et en un jour ouvré sur une sélection de produits, et donne accès à plusieurs services gratuitement comme Prime Vidéo (SVOD) ou Twitch Prime, mais aussi d’être prioritaire sur certaines ventes flash sur Amazon.

Pourquoi nous vous recommandons cette offre ?

Si vous n’êtes pas encore membre Amazon Prime, cette offre vous permet d’accéder d’un coup à un panel complet de services

Si vous êtes déjà membre, vous accédez à une offre de streaming musical à moindre coût

Cette offre est idéale si vous avez une Amazon Echo

L’offre est réservée aux membres Amazon Prime qui souhaitent s’abonner pour la première fois à Music Unlimited et ce dans la limite d’une offre par client et compte client.

L’abonnement peut s’annuler à tout moment, si aucune annulation est faite, les prélèvements passeront automatiquement à 9,99 euros par mois.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.