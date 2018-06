Oculus encourage les utilisateurs de son casque de réalité virtuelle à passer à Windows 10, même s'il reste compatible avec Windows 7 et Windows 8.1.

Selon les statistiques révélées par Oculus dans un billet officiel publié le 27 juin 2018, 95 % des utilisateurs du casque Rift évoluent sur Windows 10. Et les 5 % restants sont vivement encouragés à passer au dernier système d’exploitation de Microsoft en date. Sans quoi, ils seront privés de certaines fonctionnalités à venir.

Attention, cela ne veut en aucun cas dire que l’Oculus Rift n’est plus compatible avec Windows 7 ou Windows 8.1, mais simplement qu’il ne livrera plus son plein potentiel. Il reste qu’aujourd’hui, la mise à niveau vers Windows 10 n’est plus gratuite et coûte 145 euros au minimum (version Famille).

Oculus privilégie Windows 10

La décision d’Oculus est logique et suit la tendance lancée par Microsoft, qui ne fait plus de Windows 7 et Windows 8.1 ses priorités. Elle préfigure aussi l’arrivée de la mise à jour majeure baptisée Rift Core 2.0, qui intégrera des nouveautés rendant Windows 10 obligatoire. En toute transparence, le constructeur explique que « les propriétaires du Rift utilisant un PC ne tournant pas sous Windows 10 rencontreront peut-être des incompatibilités avec certaines applications et jeux. Il seront toujours aptes à utiliser les fonctionnalités d’aujourd’hui, ce qui inclut les réponses aux notifications, les interactions avec les amis, la gestion de l’appareil et le lancement d’applications ne nécessitant pas Windows 10. »

Par conséquent, Oculus a mis à jour les configurations minimum et recommandées pour utiliser son Rift, comme suit :

Configuration minimum Configuration recommandée GPU GTX 1050 Ti ou RX 470 GTX 1060 ou RX 480 GPU alternatif GTX 960 ou R9 290 GTX 970 ou r9 290 CPU i3-6100 ou Ryzen 3 1200 i5-4590 ou Ryzen 5 1500X RAM 8 Go 8 Go Vidéo HDMI 1.3 HDMI 1.3 Ports USB 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 3 USB 3.0, 1 USB 2.0 OS Windows 10 Windows 10

Crédit photo de la une : Oculus Signaler une erreur dans le texte