Dwayne Johnson, ex-catcheur devenu une star d'Hollywood, a posé sa patte sur un casque audio conçu pour les sportifs.

Si vous suivez l’acteur Dwayne « The Rock » Johnson sur les réseaux sociaux — 58 millions de fans le suivent sur Facebook –, alors vous êtes au courant qu’il passe sa vie à forger son corps de colosse. Une imposante carrure qu’il exhibe ensuite de tournage en tournage pour en imposer, physiquement, dans ses blockbusters.

Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que l’acteur s’est lié à la marque de sport Under Armour. Outre une ligne de vêtements arborant des formules d’encouragement (par exemple, « Chassez l’excellence »), ce partenariat a donné naissance à un objet tech un peu particulier : un casque audio à 249 dollars qui présente la particularité de résister à la transpiration. Bien qu’il ne se distingue pas par un design très élégant — sauf si vous aimez les taureaux –, il a l’air robuste.

Résister aux entraînements extrêmes

L’accessoire, portant la griffe Project Rock, assume son design pensé pour résister à tout, y compris aux exigences d’un entraînement extrême, avec une certification IPX4 pour les projections d’eau. Les coussinets peuvent être retirés facilement pour être lavés à la main, et semblent garantir confort, stabilité et ventilation. La philosophie du produit est de lier l’utile à la performance, sachant que le casque est bien évidemment sans-fil — il possède une connexion Bluetooth — pour une liberté de mouvements totale. Il est même livré avec une coque pour le transporter sans problème.

La partie technique est assurée par JBL. Là encore, tout est assumé : les basses sont omniprésentes pour se motiver durant l’effort. Ce parti pris se retrouve jusque sur l’arceau dévoilant les mots Blood, Sweat, Respect, ainsi que dans les propos de The Rock : « Project Rock n’est pas une marque, c’est un mouvement. C’est un état d’esprit qui se fiche de votre couleur de peau, de votre âge, d’où vous venez et de ce que vous faites dans la vie. La seule chose qui m’importe c’est vous et moi, construisant cette croyance que, peu importe les chances, nous pouvons surmonter et réussir. »

Concernant l’autonomie, la promesse est de 16 heures pour tenir toute une semaine. La technologie Speed Charge doit permettre de récupérer une heure en cinq minutes de recharge. Le casque est compatible avec Siri et Google Now. Il favorise enfin les discussions en baissant le volume de la musique sans qu’il soit nécessaire de retirer le casque.

Crédit photo de la une : Under Armour