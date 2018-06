YouTube lance « Channel membership » un programme qui permet aux vidéastes à plus de 100 000 abonnés de faire payer leurs fans pour des contenus exclusifs.

YouTube a annoncé le 21 juin 2018 une nouvelle qui devrait faire plaisir à bon nombre de vidéastes : la possibilité de générer des abonnements payants à leur chaîne.

Avec « Channel Memberships », certains créateurs de contenus pourront dès à présent aux États-Unis, faire payer 4,99 dollars par mois à leurs abonnés pour avoir accès à certaines vidéos exclusives sur leur chaîne, a décrit Neal Mohan, chef produit (CPO) de YouTube. Les abonnés payants auront aussi accès à :

Un onglet « communauté »,

Des emojis personnalisés,

Des vidéos en direct spécialement pour les membres payants

Pallier les critiques sur la démonétisation

Pour l’instant, seuls quelques vidéastes triés sur le volet ont eu accès à la version bêta de ce programme, mais elle sera bientôt étendue aux YouTubeurs les plus célèbres (100 000 abonnés). Ils devront avoir plus de 18 ans et être membre du programme YouTube Partner, souligne TechCrunch. La filiale de Google affirme que ceux qui ont déjà testé le système Channel Membership sont très satisfaits, comme le comique américain Mike Falzone, qui aurait vu ses revenus tripler après quelques mois.

La question de la monétisation des contenus sur YouTube est très souvent abordée par les vidéastes, qui doivent composer avec des règles de démonétisation opaques, et de plus en plus contestées.

En plus des abonnements payants, YouTube lance en même temps une plateforme de créations, promotions et vente de produits dérivés pour les créateurs de contenus, en partenariat avec Teespring.