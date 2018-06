Vous aimeriez pouvoir trouver un forfait avec une importante quantité de data que vous pourriez coupler à une Box pour faire des économies ? Bouygues propose une offre spéciale avec son forfait 50 Go + Bbox à partir de 23 euros.

Vous avez votre abonnement Box et votre forfait mobile chez deux différents opérateurs et vous vous rendez compte que vous payez trop cher pour ces deux services ?

Dès aujourd’hui Bouygues Télécom propose une série spéciale qui regroupe son forfait Sensation de 50 Go avec une Bbox au choix à partir de 22,98 euros par mois pendant 12 mois.

Le forfait Sensation regroupe les appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis et vers les DOM et depuis l’Europe, ainsi qu’une enveloppe de 50 Go utilisables depuis la France, et 20 Go depuis l’Europe et les DOM.

Ce forfait passe à 9,99 euros par mois pendant 12 mois avec une Bbox au choix, selon les services souhaités.

Pour ceux qui recherchent la simplicité, la Bbox Fit à 12,99 euros par mois pendant 12 mois propose le strict minimum avec l’internet haut débit (ADSL / VDSL) et les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations.

À cela si vous souhaitez rajouter la TV, la Bbox Must à 17,99 euros par mois pendant 12 mois permet d’accéder à internet jusqu’à 500 Mb/s (fibre / ADSL / VDSL) et inclus la télévision avec plus de 180 chaînes incluses.

Pour les amateurs du tout compris, la Bbox Ultym à 22,99 euros par mois donne accès à Internet jusqu’à 1 Gb/s (Fibre/VDSL/ADSL), à la téléphonie illimitée vers les fixes de plus de 110 destinations et vers les mobiles de France et Europe, à la télévision avec les 180 chaînes incluses et un décodeur 4K, au Wi-Fi ultra rapide grâce à un répéteur inclus, au bouquet presse avec LeKiosk et à un bonus au choix parmi : Start by Canal, le bouquet TV Bbox jeunesse, une clé 4G ou Playzer.

Pourquoi nous vous recommandons cette série spéciale ?

Pour la quantité de data comprise dans le forfait Sensation

Pour le rapport qualité/prix des offres proposées avec la location de box incluse

Pour la durée de la promotion qui équivaut au temps d’engagement

La Bbox Fit + forfait Sensation 50 Go est proposée à 22,98 euros par mois pendant 12 mois puis à 52,98 euros.

La Bbox Must + forfait Sensation 50 Go est disponible à 27,98 euros par mois pendant 12 mois puis à 62,98 euros.

La Bbox Ultym + forfait Sensation 50 Go se retrouve à 32,98 euros par mois pendant 12 mois puis à 67,98 euros.

