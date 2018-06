Annoncé en même temps que les iPhone 8, 8 Plus et X, le AirPower d'Apple n'est toujours pas commercialisé. Que se passe-t-il ?

En septembre dernier, à l’occasion de sa conférence de rentrée, Apple avait levé le voile sur sa salve habituelle de produits : en l’occurence l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus — sans oublier l’Apple Watch Series 3. Leur point commun ? Ils se rechargent tous sans-fil. La firme de Cupertino n’avait donc pas manqué d’annoncer, aussi, un accessoire de recharge baptisé AirPower conçu pour réunir tout ce beau monde. Neuf mois plus tard, cet objet n’est toujours pas disponible. Et, selon les informations de Bloomberg publiées le 21 juin 2018, il ne sortirait pas avant septembre.

Des soucis techniques

Selon plusieurs indiscrétions rassemblées par nos confrères, Apple rencontrerait des soucis techniques avec son AirPower, plus ambitieux que les solutions tierces dans sa capacité à recharger plusieurs produits en même temps (un iPhone, une Apple Watch et les AirPods avec une nouvelle boîte). Premier problème : il faut prévoir plusieurs capteurs installés un peu partout et adaptés aux différents produits.

Autre défi ? La maîtrise de la température. Apple doit s’assurer que le AirPower ne surchauffe pas, surtout quand on pose simultanément les trois objets cités dessus. Enfin, les ingénieurs veulent être sûrs qu’il n’y aura pas de bug au niveau du firmware de l’accessoire équipé d’une puce dédiée.

Le AirPower est bien plus qu’un vulgaire galet de recharge sans-fil pour Apple puisqu’il est le premier — celui qui saura empêcher les utilisateurs d’aller voir ailleurs — ce qu’ils sont obligés de faire pour le moment.