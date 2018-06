Au lancement de la Switch, d'aucuns se moquaient d'un catalogue rachitique. Aujourd'hui, elle est au cœur des stratégies des studios, aussi bien pour les nouveautés que pour les jeux indépendants ou les oldies. Cet annuaire permettra de mieux vous y retrouver.

Lancée depuis le 3 mars 2017, la Nintendo Switch empile les jeux depuis sa sortie. Grâce à son succès, les éditeurs répondent présents et alimentent le catalogue de la console hybride en parallèle des exclusivités souvent incontournables concoctées par Nintendo. De fait, après un peu plus d’un an, la plateforme star du moment revendique une bonne centaine de jeux dans les rayons — sans compter ceux disponibles exclusivement sur l’eShop (il y en a au moins autant) qui méritent un article dédié.

Voilà pourquoi nous avons voulu dresser une liste de tous les titres physiques Switch disponibles à ce jour ou dans les semaines et mois à venir. Vous verrez qu’il y en a beaucoup et, surtout, pour tous les goûts. Cet annuaire sera mis à jour au fur et à mesure des parutions et des annonces.

Non daté

Yoshi (titre provisoire, 2018)

Travis Strikes Again : No More Heroes (2018)

Dark Souls : Remastered (été 2018)

The World Ends With You -Final Remix- (2018)

Fire Emblem : Three Houses (printemps 2019)

Ys VIII : Lacrimosa of DANA (été 2018)

Ninjala (printemps 2019)

Killer Queen Black (hiver 2018)

Carcassonne (hiver 2018)

Dragon Ball FighterZ (2018)

Wasteland 2 : Director’s Cut (automne 2018)

Pokémon (titre provisoire, 2019)

Metroid Prime 4 (2019)

S2 2018 Deuxième Semestre 2018

Shining Resonance Refrain (10/07)

Octopath Traveler (13/07)

Captain Toad : Treasure Tracker (13/07)

All-Star Fruit Racing (13/07)

Sonic Mania Plus (17/07)

GO VACATION (27/07)

Overcooked ! 2 (07/08)

Monster Hunter Generations Ultimate (28/08)

SNK HEROINES Tag Team Frenzy (07/09)

FIFA 19 (28/09)

Super Mario Party (05/10)

Starlink : Battle for Atlas (16/10)

Just Dance 2019 (25/10)

Pokémon : Let’s Go, Pikachu (16/11)

Pokémon : Let’s Go, Évoli (16/11)

Super Smash Bros. Ultimate (07/12)

S1 2018 Premier Semestre 2018

Lost Sphear (23/01)

Tales of the Tiny Planet (24/01)

Rocket League (25/01)

Island Flight Simulator (25/01)

3D MiniGolf (01/02)

Dragon Quest Builders (09/02)

Portal Knights (09/02)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame (13/02)

Bayonneta 2 (16/02)

(16/02) The Longest Five Minutes (16/02)

PAYDAY 2 (23/02)

Scribblenauts : Showdown (09/03)

Kirby Star Allies (16/03)

A.O.T. 2 (20/03)

Gem Smashers (29/03)

Atelier Lydie & Suelle ‘The Alchemists and the Mysterious Paintings’ (30/03)

Penny-Punching Princess (30/03)

Gal*Gun 2 (13/04)

Ginger : Beyond the Crystal (20/04)

South Park : L’Annale du Destin (24/04)

Firefighters : Airport Fire Department (24/04)

Firefighters – The Simulation (24/04)

Urban Trial Playground (25/04)

Hello Kitty Kruisers With Sanrio Friends (27/04)

Nintendo Labo – Multi Kit (27/04)

(27/04) Nintendo Labo – Robot (27/04)

Donkey Kong Country : Tropical Freeze (04/05)

(04/05) Shantae : Half- Genie Hero Ultimate Edition (08/05)

Super Chariot (10/05)

One Piece : Pirate Warriors 3 – Deluxe Edition (11/05)

Battle Chasers : Nightwar (15/05)

Hyrule Warriors : Definitive Edition (18/05)

Little Nightmares : Complete Edition (18/05)

(18/05) Professional Construction – The Simulation (22/05)

Street Fighter : 30th Anniversary Collection (29/05)

Sushi Striker : The Way of Sushido (08/06)

Magjong Deluxe 3 (14/06)

Flashback – 25th Anniversary (19/06)

Vegas Party (21/06)

Mario Tennis Aces (22/06)

The Lost Child (22/06)

Harvest Moon : Lumière d’espoir Edition Spéciale (28/06)

Wolfenstein II : The New Colossus (29/06)

Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy (29/06)

S2 2017 Deuxième semestre 2017

Cars 3 : Course vers la victoire (12/07)

Splatoon 2 (21/07)

Fate/EXTELLA : The Umbral Star (21/07)

Overcooked : Special Edition (27/07)

Troll and I (15/08)

Minecraft : Story Mode – L’Aventure complète (25/08)

Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle (29/08)

LEGO Worlds (06/09)

The Binding of Isaac : Afterbirth+ (07/09)

Rayman Legends : Definitive Edition (12/09)

Pokkén Tournament DX (22/09)

Dragon Ball Xenoverse 2 (22/09)

FIFA 18 (29/09)

One Piece : Unlimited World Red – Deluxe Edition (29/09)

Sine Mora EX (10/10)

Toutou Kobuto V : Burst Battle (13/10)

NBA 2K18 (17/10)

Spelunker Party ! (19/10)

Fire Emblem Warriors (20/10)

LEGO NINJAGO, Le Film : Le Jeu Vidéo (20/10)

Syberia (20/10)

Just Dance 2018 (26/10)

Super Mario Odyssey (27/10)

(27/10) Nights of Azure 2 : Bride of the New Moon (27/10)

Monopoly pour Nintendo Switch (31/10)

Monster Jam : Crush It ! (31/10)

Cartoon Network : Battle Crashers (31/10)

Sonic Forces (07/11)

(07/11) Farming Simulator – Nintendo Switch Edition (07/11)

DOOM (10/11)

(10/11) Ben 10 (10/11)

Snipperclips – Les deux font la paire (10/11)

L.A. Noire (14/11)

Unbox : Newbie’s Adventure (16/11)

The Elder Scrolls V : Skyrim (17/11)

(17/11) Batman – The Telltale Series (17/11)

RiME (17/11)

(17/11) MXGP3 – The Official Motocross Videogame (21/11)

Lumo (24/11)

Let’s Sing 2018 Hits Français et Internationaux (24/11)

Snow Moto Racing Freedom (24/11)

Aqua Moto Racing Utopia (24/11)

Resident Evil Revelations Collection (28/11)

Syberia 2 (30/11)

Xenoblade Chronicles 2 (01/12)

Super Putty Squad (01/12)

Gear.Club Unlimited (01/12)

LEGO Marvel Super Heroes 2 (01/12)

Azure Striker GUNVOLT : STRIKER PACK (01/12)

This Is the Police (05/12)

WWE 2K18 (06/12)

SUPERBEAT XONiC EX (08/12)

S1 2017 Premier semestre 2017

1-2-Switch (03/03)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild (03/03)

(03/03) Just Dance 2017 (03/03)

Super Bomberman R (03/03)

Skylanders Imaginators (03/03)

HAS-BEEN HEROES (04/04)

LEGO City Undercover (05/04)

Mario Kart 8 Deluxe (28/04)

(28/04) Puyo Puyo Tetris (28/04)

Minecraft : Nintendo Switch Edition (12/05)

Disgaea 5 Complete (26/05)

Ultra Street Fighter II : The Final Challengers (26/05)

ARMS (16/06)