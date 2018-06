Instagram a enfin présenté IGTV (rien à voir avec la SNCF), sa nouvelle application intégrée de vidéos longues. Objectif : convaincre les spectateurs de YouTube qu'ils n'ont plus besoin de quitter l'application Instagram pour voir les mêmes contenus.

Instagram a officialisé ce 20 juin 2018 IGTV, une nouvelle fonction qui permet de poster et regarder des vidéos longues sur l’application, présentées sous forme de chaînes. L’acronyme est clair : « IG » pour Instagram, « TV » pour de la télévision — un choix qui peut paraître étonnant, au vu de la disparition croissante de ce « vieux » medium.

Pourtant IGTV, que l’on présente comme un « YouTube à la verticale », assume clairement s’inspirer de la télévision linéaire. L’icône de présentation est une petite télévision barrée d’un éclair, tandis que les chaînes sont présentées comme des vraies « chaînes » de télévision, entre lesquelles l’utilisateur est censé zapper. En attendant que les vidéos chargent, Instagram ajoute même un carton de « grésillement », illustration typique des téléviseurs cathodiques d’un ancien temps.

Un bouleversement de format pour les créateurs

L’application intégrée à Instagram présente quatre onglets :

« Pour vous » : les chaînes auxquelles vous êtes abonnés, plus des suggestions en fonction de vos abonnements

Les vidéos peuvent durer entre 15 secondes et une heure, et disposent d’une barre de navigation pour pouvoir sauter des parties ou revenir en arrière.

L’objectif d’Instagram, qui annonce avoir passé la barre du milliard d’utilisateurs, est clair : s’imposer comme un concurrent direct de YouTube. Aujourd’hui, les influenceurs, vidéastes et créateurs, utilisent Instagram pour faire vivre leur communauté, discuter avec leurs fans, se créer une image, et renvoyer leurs fans vers leurs vidéos YouTube. Mais avec ces nouvelles « chaînes » sur IGTV, Instagram veut que les spectateurs ne partent plus regarder des vidéos ailleurs : il faut qu’ils restent dans son appli, le plus longtemps possible.

Une qualité d’image moins bonne que sur YouTube

Comme l’a souligné The Next Web, Instagram sera de facto confronté à un défi : la vidéo verticale demande un réagencement complet pour les vidéastes, qui ont pour habitude de créer leurs vidéos pour YouTube, avec ce que cela implique de placement de vignettes, de liens, de superposition, etc.

De même, la qualité des vidéos proposée sur IGTV est faible par rapport aux possibilités de HD proposées par YouTube. Aussi, pour que IGTV devienne la plateforme incontournable de partage de contenus vidéos longs, il faudra convaincre les créateurs d’adopter de nouvelles habitudes.