Microsoft a déclaré qu'il n'a actuellement aucun plan concernant la VR (réalité virtuelle) ou la MR (réalité mixte) sur Xbox One.

Pour jouer à la réalité virtuelle sur console, il faudra exclusivement se tourner vers la PlayStation 4 et son PlayStation VR. Alors que Microsoft avait promis l’arrivée de la technologie sur Xbox One, il a désormais une autre idée en tête. Et sa stratégie actuelle n’inclut pas de VR — Virtual Reality — ou de MR — Mixed Reality — sur son produit grand public.

À l’occasion de l’E3 2016, au moment de l’annonce de Project Scorpio (devenu la Xbox One X), Phil Spencer levait pourtant le voile sur une console suffisamment puissante pour offrir de la vraie 4K et de la réalité virtuelle haute fidélité, sans aucun sacrifice sur les performances. Deux ans plus tard, la donne a changé.

Dommage pour la Xbox One (X)

C’est un peu un aveu de faiblesse de la part de Microsoft, qui offre un monopole à Sony sur le segment VR du côté des consoles de salon. Un pari d’autant plus étrange que le PlayStation VR se vend plutôt bien au regard de son prix et que, effectivement, la Xbox One X est à l’heure actuelle la console la plus puissante du marché. Dans les colonnes de GamesIndustry, Mike Nichols, CMO — Chief Marketing Officer —, a simplement expliqué, « Nous n’avons pas de plan spécifique pour les consoles Xbox vis-à-vis de la réalité virtuelle ou de la réalité mixte. Notre vision a toujours été et continue d’être centrée sur le PC, probablement la meilleure plateforme pour de la VR et de la MR immersives. »

Des propos confirmés par un porte-parole sur CNET le 20 juin 2018 et corroborant le fait que le PC est the place to be concernant les technologies de réalité alternative. Sur Xbox, Microsoft veut se concentrer sur des expériences universelles qui soient jouables sur un téléviseur.