À l'instar du Nex de Vivo, Oppo a opté pour les caméras rétractables pour son Find X. Solution ou gimmick ?

Oppo présentera son futur fer de lance aujourd’hui, à Paris, mais nos confrères de The Verge ont pu en dire un peu plus à son sujet avant l’heure, avec photos et vidéos à l’appui. La marque chinoise prépare donc son entrée sur les marchés européens avec un téléphone nommé Find X, en référence à absolument aucun smartphone, et dont la principale particularité sera de tendre vers le pur bord à bord en supprimant l’encoche et le capteur situé à l’avant. Dans le sillage du Nex de Vivo, Oppo a opté pour une caméra rétractable, laquelle pointerait le bout de son nez en 0,5 seconde selon les dires du constructeur.

Opposition à l’encoche

Toutefois, contrairement à Vivo, Oppo n’a pas choisi de masquer uniquement l’objectif situé à l’avant (25 mégapixels) mais aussi le double capteur arrière (16 + 20 mégapixels). Pour ce faire, en appuyant sur l’application Photo, c’est tout un compartiment motorisé qui se révèle sur la partie supérieure du téléphone. Un argument qui permet d’avoir un dos lisse et faisant fi des habituels capteurs bombés. Esthétiquement, le Find X ressemble à un Galaxy S9+.

De fait, le smartphone d’Oppo arbore un écran OLED de 6,4 pouces occupant 92,25 % de la façade (contre 91,24 % pour le Nex). L’autre particularité tient dans l’absence de capteur d’empreinte digitale. Il est remplacé par une reconnaissance faciale 3D. Selon la description de The Verge, voici comment la magie opère : « Allumez le téléphone et faites glisser votre doigt sur l’écran verrouillé, le haut motorisé du téléphone va apparaître, authentifier votre visage et déverrouiller le téléphone ». Malgré les craintes, nos confrères évoquent une procédure « étonnamment rapide. » Reste à savoir si elle est durable.

Dans le descriptif technique, le Find X n’oublie rien en route : processeur Qualcomm Snapdragon 845, 8 Go de RAM, espace de stockage de 256 Go et batterie de 3 730 mAh compatible avec de la recharge rapide. Il tourne sous Android 8.1 Oreo et peut embarquer deux cartes SIM.

Crédit photos et Gif : The Verge