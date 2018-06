Un projet Kickstarter s'articule autour d'une batterie amovible à l'effigie d'une baguette Harry Potter. Mouais.

« Avec le lancement de nouveaux jeux mobiles magiques, il y aura plus de sorcières et de magiciens que jamais auparavant, explorant les rues à la recherche de pouvoirs » : dès la première phrase de la description, on voit où GogoToro veut en venir.

La société composée de quatre personnes entend en effet surfer sur le retour au premier plan d’Harry Potter avec une batterie amovible à l’effigie d’une… baguette. Un accessoire qui sera peut-être le futur allié des joueurs de l’application utilisant la réalité augmentée actuellement préparée par Niantic Labs (Pokémon Go). Les intéressés peuvent soutenir le projet, baptisé CELLder Wand, sur la plateforme de crowfunding Kickstarter (plus de 13 000 euros amassés et 400 contributeurs réunis au moment où nous écrivons ces lignes).

Expelliarmus !

Des répliques de baguettes Harry Potter, il en existe des tas. Sauf que la CELLder Wand a été conçue pour faire le plein de votre smartphone avec une batterie de 3 200 mAh, ce qui est une capacité dérisoire en 2018, sachant que d’autres solutions font mieux pour moins cher (exemple : cette Anker de 5000 mAh coûte moins de 15 euros). Certes, vous n’aurez pas ce manche télescopique imitation bois et vous aurez l’air moins crédible en criant ‘Expelliarmus !‘ dans la rue en pleine sessions d’Harry Potter : Hogwarts Mystery.

On notera aussi que le bout de la baguette arbore une LED et que les contributeurs les plus généreux recevront une pochette de rangement de circonstance. Les premières livraisons sont attendues pour septembre. Soit quelques semaines avant la sortie du film Les Animaux Fantastiques – Les Crimes de Grindelwald (le 14 novembre dans nos salles).