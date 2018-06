Vous attendiez une baisse de prix des produits Apple avant de craquer ? eBay propose justement de belles offres : l'iPhone X à 909 euros, l'iPhone 8 à 629 euros, l'iPad 2018 à 290 euros et les AirPods à 133 euros.

À partir d’aujourd’hui, eBay propose des remises intéressantes sur les produits Apple. De quoi s’offrir le nouvel iPhone X ou un iPad 2018 à moindre coût.

Notez que tous les produits Apple bénéficient de la garantie internationale.

iPhone X L’iPhone X à 909 euros au lieu de 1 159 euros

Avec l’iPhone X, Apple propose un smartphone qui écrase sans mal un bon nombre de concurrents. Vous profiterez de toutes les fonctionnalités de l’écosystème iOS, avec les Animojis, FaceID et la nouvelle ergonomie en prime.

Le smartphone embarque la dernière puce maison, A11 Bionic, couplée à 3 Go de mémoire vive pour une expérience sur iOS 11 plus fluide que jamais. Son écran sans bord de 5,8 pouces occupe toute la façade. Il s’agit ici d’un écran OLED, grande première pour Apple qui réussit un coup de maître. Il intègre également une batterie de 2 900 mAh ainsi qu’un double capteur photo de 12 mégapixels avec un diaphragme s’ouvrant à f/1,8.

Notre test complet se trouve à cette adresse.

iPad Pro L’iPad Pro (1e Gen) à 649 euros au lieu de 899 euros

L’iPad Pro de première génération n’est pas toute récente, mais à ce prix, elle n’en demeure pas moins une très bonne affaire. Il s’agit ici de la version 4G 128 Go. Elle est équipée d’un SoC A9X couplé à 4 Go de mémoire vive ainsi que d’un écran Retina de 12,9 pouces avec une définition de 2048 x 1536 pixels qui dispose d’un revêtement oléophobe pour éliminer les traces de doigts. Le connecteur vous permettra d’accrocher un clavier complet.

Il tourne évidemment sous iOS 11 et permet de retrouver des éléments de macOS sur iPad grâce à un nouveau dock et à un multitâche amélioré. Pour en découvrir davantage, retrouvez notre test complet à cette adresse.

iPhone 8 L’iPhone 8 à 629 euros au lieu de 809 euros

Vous souhaitez profiter de l’écosystème d’Apple avec iOS 11 dans les meilleures conditions mais vous n’aimez pas trop l’iPhone X ? L’iPhone 8 est le smartphone abordable côté Apple cette année.

Il embarque la même puce A11 Bionic que l’iPhone X couplée à 2 Go de mémoire vive et un écran petit format de 4,7 pouces qui adopte la technologie TrueTone pour de meilleures couleurs, réservée jusqu’alors à l’iPad Pro. Une batterie de 1 960 mAh complète l’ensemble, avec au dos un excellent appareil photo de 12 mégapixels qui possède un diaphragme s’ouvrant à f/1,8 et une capacité de stockage de 64 Go.

Votre curiosité vous démange ? Lisez notre test complet à cette adresse.

iPad 2018 L’iPad 2018 à 290 euros au lieu de 359 euros

Le nouvel iPad version 2018 n’apporte pas beaucoup de nouveautés en comparaison de son prédécesseur, tablette idéale pour le multimédia, la bureautique basique et les jeux.

Cette nouvelle itération dispose du même SoC que l’iPhone 7, le A10 Fusion en 64 bits, et est maintenant compatible avec l’Apple Pencil, comme l’iPad Pro.

Si vous souhaitez tout découvrir sur cette tablette grand public, notre test complet se trouve à cette adresse.

Apple Airpods Les Apple Airpods à 133 euros au lieu de 179 euros



Les Apple AirPods sont des écouteurs true-wireless qui se glissent parfaitement dans le creux de vos oreilles. Comme pour la majorité des produits Apple, ils s’intègrent à l’écosystème natif de la marque avec notamment Siri et d’autres fonctionnalités exclusives.

Notez qu’avec la prochaine mise à jour iOS 12, les possesseurs malentendants d’iPhone pourraient bientôt bénéficier de l’aide auditive Live Listen via leurs AirPods.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.