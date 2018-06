Quel son produit la Jaguar I-Pace quand elle accélère ? Nous en avons désormais un aperçu.

Les constructeurs automobiles sont priés de donner de la voix à leurs voitures électriques, jugées trop silencieuses pour assurer une sécurité idéale au sein d’un environnement urbain constitué de piétons. À cet effet, Mercedes n’a pas hésité à se rapprocher du groupe Linkin Park pour imaginer un bruit et Nissan fait chanter ses moteurs. Aujourd’hui, on peut entendre le son émis par la I-Pace, première voiture électrique de Jaguar, à la faveur d’un enregistrement partagé par nos confrères de Roadshow à l’occasion d’un essai presse.

Un son futuriste

La qualité n’est pas optimale. Néanmoins, elle offre un premier aperçu de ce que les ingénieurs sont parvenus à faire pour offrir un ronronnement digne de ce nom à la I-Pace. À première vue, le son très aigu ne trahit pas son origine artificielle : dès les premières secondes, on croit rouler dans un véhicule futuriste — d’aucuns diraient un vaisseau spatial. On peut comprendre ce choix : plutôt que de chercher à reproduire la sonorité d’un moteur thermique, Jaguar a préféré offrir une identité marquée à son produit.

Il n’est pas certain que le résultat plaise aux puristes, sachant que personne n’est à ce jour légitime pour affirmer qu’une voiture électrique doit produire tel ou tel bruit. Sur ce point, on navigue complètement dans l’inconnu et la balle est plus que jamais dans le camp des constructeurs.

On notera que Jaguar s’est inspiré de sa Formule E pour le bruit d’accélération de son I-Pace, ce qui devrait parler aux amateurs de ce sport mécanique.