Désormais, Google propose des traductions améliorées par IA sans connexion Internet grâce à une mise à jour de son application mobile qui s'appuie sur un système de réseau neuronal.

Vous êtes en déplacement à l’étranger et vous avez besoin de traduire du texte pour vous faire comprendre de votre interlocuteur ou pour percer le sens d’un texte ? Si vous n’avez pas de connexion mobile, tout n’est pas perdu : sachez que vous pouvez quand même vous servir de l’application Google Traduction pour Android et iOS, y compris en mode hors connexion.

L’entreprise américaine a annoncé mardi 12 juin avoir amélioré le fonctionnement de son outil, de façon à proposer des traductions plus justes même sans avoir un accès direct à ses serveurs. La firme de Mountain View a revu la façon dont opère sa technologie, qui fait appel à un système de réseau neuronal. Cette approche n’est pas tout à fait nouvelle : Google en parlait fin 2016.

Ce qui change ici, c’est que ça fonctionne même sans avoir du réseau. « La technologie s’exécutera dans les applications Google Traduction directement sur votre appareil Android ou iOS, de sorte que vous pourrez obtenir des traductions de haute qualité même si vous n’avez pas accès à une connexion Internet ». Cette technologie s’appelle NMT, pour neural machine translation.

« Le système neuronal traduit des phrases entières d’un bloc, plutôt que bout par bout. Il utilise un contexte plus large pour aider à déterminer la traduction la plus pertinente, qu’il réarrange et ajuste pour ressembler davantage à une personne réelle s’exprimant avec une grammaire appropriée. Cela rend les paragraphes et les articles traduits beaucoup plus lisses et plus faciles à lire », détaille Google.

Pour que l’outil serve, il a besoin du bon pack de langue. En amont de votre voyage, pensez donc à le télécharger depuis la France. Google précise que ces packs pèsent chacun entre 35 et 45 Mo, ce qui permet de les récupérer assez vite — en particulier en 4G ou depuis un réseau Wi-Fi — tout en évitant d’occuper une place excessive dans votre smartphone.

Google précise que sa technologie NMT fonctionne hors connexion pour 59 langues. De quoi couvrir la très grande majorité des situations.