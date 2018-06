La plateforme de cryptomonnaie Tron dit vouloir « décentraliser le net », en misant sur la technologie P2P et le protocole BitTorrent. L'acquisition de l'éditeur du logiciel µTorrent, rapportée par La presse anglophone, va dans ce sens.

La société BitTorrent Inc, éditrice des logiciels BitTorrent et µTorrent qui permettent d’échanger des fichiers directement entre internautes, est désormais sous le contrôle de Tron, une entreprise de cryptomonnaie. C’est ce que rapporte Torrentfreak ce mardi 12 juin, en se basant sur un faisceau d’indices, dont des documents déposés en Californie, là où se trouve le siège de BitTorrent Inc.

Le prix qu’a déboursé Tron pour s’offrir BitTorrent Inc n’est pour l’instant pas connu, pas plus que ses projets exacts avec cette acquisition. Fondée en juin 2017 par Justin Sun, la société Tron prétend vouloir « mettre en place un Internet véritablement décentralisé dans son infrastructure ». Pour cela, l’emploi de la technologie pair à pair (P2P), et du protocole BitTorrent plus précisément, est au cœur de Tron.

L’idée d’un web ou même d’un Internet décentralisé, notamment pour échapper à la censure, n’est pas nouvelle.

Des initiatives comme Dot-P2P (créer une extension de nom de domaine très difficile à censurer avec un accès aux sites géré par un système DNS presque entièrement décentralisé) ou le projet de The Pirate Bay de distribuer un web entièrement en P2P ont ainsi vu le jour, sans forcément aboutir. Au contraire de ZeroNet, qui lui est un exemple de réseau fonctionnel de web décentralisé.

Tron se présente comme l’une des plus grandes plateformes basées sur la blockchain

Tron est une cryptomonnaie qui connait un important engouement mais qui est très controversée. « Tron a fini par attirer contre lui une importante mauvaise presse », écrit The Next Web, citant des accusations de plagiat (potentiel viol des droits de licence en empruntant le code d’Ethereum sans mettre les crédits adéquats) et de présentation faussée sur des partenariats annoncés.

Il est trop tôt pour dire si les projets de Tron concernant la décentralisation d’Internet et le secteur de la cryptomonnaie auront une incidence sur le développement de BitTorrent et µTorrent. Torrentfreak estime que l’acquisition de BitTorrent Inc n’aura pas d’effet sur les deux programmes dans l’immédiat. À un horizon plus lointain par contre, toutes les éventualités peuvent survenir.