Alors que la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un a eu lieu, un mini ventilateur USB offert aux journalistes présents au sommet est devenu une source d'inquiétude chez les experts en sécurité informatique.

C’est l’une des règles de base en matière d’hygiène informatique : lorsque l’on trouve une clé USB, dans la rue ou dans sa boîte aux lettres par exemple, il est préférable de ne pas la brancher sur son ordinateur. Elle peut en effet être contaminée par un logiciel malveillant. Ce n’est pas une menace théorique : début 2017, la police diffusait un message d’alerte pour mettre en garde la population.

C’est justement cette recommandation de prudence qui vient de refaire parler d’elle, à l’occasion de la rencontre historique du 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un, à Singapour, pour parler de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. En effet, les journalistes qui ont assisté à ce sommet ont reçu un sac contenant diverses affaires, dont un mini ventilateur USB.

Offert par les services singapouriens, ce mini-ventilateur USB apparaît comme un « clin d’œil aux températures étouffantes de Singapour », estime Mashable, l’île connaissant « un climat typiquement tropical, avec des précipitations abondantes, des températures élevées et uniformes, et une humidité élevée toute l’année », selon le site météorologique de la cité-État.

Mais plusieurs voix se sont élevées pour recommander de ne pas de servir de cet appareil. Le journaliste Barton Gellman, qui a permis au Washington Post de gagner le Prix Pulitzer en 2014 pour les révélations sur les nombreux programmes de surveillance mis en place par la NSA, a ainsi été limpide sur Twitter : « ne le branchez pas. Ne le gardez pas. Jetez-le dans une poubelle publique ».

So, um, summit journalists. Do not plug this in. Do not keep it. Drop it in a public trash can or send it to your friendly neighborhood security researcher. Call any computer science department and donate it for a class exercise. I’d be glad to take one off your hands, btw. https://t.co/vz8xjUIjVz

— Barton Gellman (@bartongellman) June 11, 2018