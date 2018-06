L'acquisition de GitHub par Microsoft semble avoir incité de nombreux développeurs à opter pour une alternative : GitLab. Le 4 juin 2018, 13 000 projets ont quitté GitHub au profit de son concurrent.

Il n’a pas fallu bien longtemps avant que les conséquences du rachat de GitHub par Microsoft se fassent sentir sur GitLab, l’une des alternatives au site désormais détenu par l’entreprise de Redmond. Le 4 juin 2018, Microsoft a confirmé être le nouveau propriétaire de GitHub, la principale plateforme collaborative pour le développement des projets en open source.

Les développeurs et développeuses adeptes du site n’ont pas accueilli unanimement cette acquisition. Certains ont pu considérer ce rachat inévitable pour continuer à faire vivre Github, quand d’autres ont pu craindre que la main-mise de Microsoft ne dénature la dimension collaborative de la plateforme.

La rumeur de ce rachat a entraîné une vague de migration des projets de GitHub vers GitLab, a rapporté Motherboard le 4 juin. En effet, les statistiques mises en ligne par GitLab permettent de constater le nombre de projets qui ont débarqué sur le principal concurrent de GitHub : en une heure, 13 000 projets ont été transférés ce lundi matin.

We're seeing 10x the normal daily amount of repositories #movingtogitlab https://t.co/7AWH7BmMvM We're scaling our fleet to try to stay up. Follow the progress on https://t.co/hN0ce379SC and @movingtogitlab

— GitLab (@gitlab) June 3, 2018