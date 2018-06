Vendu à 109 euros sur le DJI Store, le mini drone Ryze Tello est aujourd'hui disponible à 99 euros sur Amazon, Darty et Fnac.

Aujourd’hui, le nouveau drone commercialisé par DJI passe sous la barre des 100 euros chez certains revendeurs français. Le Ryze Tello est dorénavant disponible à 99 euros sur Amazon, Darty et Fnac.

Le DJI Ryze Tello embarque une caméra de 5 mégapixels, avec stabilisateur d’image, couplée à un processeur pour permettre de filmer des images en 720p à 30 images par seconde. Sa batterie interne de 1 100 mAh lui permet de voler pendant 13 minutes en se déplaçant à une vitesse maximale de 8 mètres par seconde.

Il intègre quelques fonctionnalités bienvenues comme le « Throw & Go », le fait de lancer le drone dans les airs pour qu’il vole automatiquement, ou encore le 8D Flips, qui use du gyroscope pour faire des pirouettes. D’autres fonctionnalités sont disponibles comme une option automatique de décollage et atterrissage sécurisé, un indicateur de batterie et un baromètre.

Pourquoi on aime ce drone ?

Son petit prix

Son petit format

Ses fonctionnalités de pilotage automatique

Il est disponible pour 99 euros chez différents revendeurs français.

