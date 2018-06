Xiaomi a présenté un Mi 8 Explorer haut de gamme avec un dos transparent. Problème : d'après plusieurs spécialistes, il est impossible que les composants que l'on voit soient des vrais.

Xiaomi aurait peut-être pu être plus… transparent. Hier, le constructeur a annoncé sa gamme Mi 8, des clones presque parfaits de l’iPhone X d’Apple, empruntant le design, les fonctionnalités (appairage du matériel, Animojis…) et même certaines marques déposées (Face ID). Sur son modèle le plus haut de gamme, nommé Mi 8 Explorer, la marque chinoise embarque la première caméra avant qui peut se comparer à celle de l’iPhone X, avec un projecteur de points pour la reconnaissance faciale.

Et côté look, le Mi 8 Explorer a un petit plus qui en jette : sur sa face arrière se trouve en effet un morceau transparent qui permet de voir les composants. Cette petite nerd touch sur un smartphone n’est pas pour nous déplaire, rappelant l’horlogerie. Problème : il semblerait que la partie montrée ne soit pas du tout les composants du téléphone.

Dans un premier temps, un modérateur du forum HTC en Chine a affirmé avec une belle démonstration qu’il était impossible que les composants soient réels : d’après lui, il manquait des câbles, le processeur n’était pas dans la bonne position, des composants auraient dû se trouver à certains points clefs pour refroidir l’ensemble. Il a donc affirmé qu’il s’agissait… d’un autocollant.

After confirming with an internal source, I translate he's meaning : "the components are physical things, NOT a sticker. BUT, it's a piece of board which has nothing to do with phone function. Remove it won't infect any function of the phone. "

