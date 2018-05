En fin d'année, Google lèvera le voile sur un duo de téléphones : le Pixel 3 et le Pixel XL. On fait le point sur les rumeurs.

Pendant longtemps, Google a compté sur les autres pour utiliser son système d’exploitation Android. Mais, en 2016, le géant américain a décidé, à son tour, de concevoir ses propres téléphones, connus sous la marque Pixel avec une fabrication sous-traitée à HTC et LG. En 2018, nous devrions donc accueillir la troisième génération de ces rivaux des iPhone d’Apple. Elle sera officialisée en fin d’année, à l’occasion d’un évènement hardware pendant lequel la firme de Mountain View devrait aussi présenter une montre.

En attendant, les rumeurs vont bon train concernant le Pixel 3, notamment du côté du design. Aura-t-il une encoche comme l’iPhone X ? C’est l’une des immenses questions que les intéressés se posent.

Duo ou trio ? Pixel 3 et Pixel 3 XL

Comme en 2017, on s’attend à ce que Google dévoile non pas un mais deux téléphones : le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, soit un format normal et une déclinaison plus large, plus adaptée à un usage professionnel. En octobre 2017, Droid Life évoquait même un troisième smartphone encore plus haut de gamme et venant concurrencer l’iPhone X en frontal. Ce serait peut-être la grosse surprise de la conférence.

Design Design : encoche ou pas encoche ?

Le visage du smartphone 2018 possède une encoche, nonobstant quelques irréductibles (exemple : Samsung et son S9). À en croire plusieurs indiscrétions, notamment partagées par Bloomberg dans un article daté du 30 mai 2018, Google n’aurait pas vraiment fait son choix : ainsi, le Pixel 3 ressemblerait à un Pixel 2 alors que le Pixel 3 XL, aurait bel et bien une encoche, moins large mais plus haute que celle de l’iPhone X. L’artiste Benjamin Geskin nous propose d’ailleurs un rendu de ce que pourraient être les deux appareils, loin d’avoir un écran 100 % borderless. Une caractéristique que Google garderait pour plus tard.

Écran Écran

Selon une rumeur reprise par 9to5Google, le Google Pixel 3 XL arborerait une dalle OLED conçue par LG, une surprise puisque l’écran du Pixel 2 XL, qui a aussi pioché chez le constructeur coréen, avait essuyé de vives critiques.

Photo Appareils photo

Sur les rendus partagés ça et là sur internet, on aperçoit la présence d’emplacements pouvant accueillir deux capteurs photo en façade, ce qui pourrait améliorer la qualité des selfies. À l’inverse, il n’y en aurait toujours qu’un seul à l’arrière, même sur le Pixel 3 XL. À savoir que le Pixel 2 est l’un des meilleurs smartphones en photo de sa catégorie.

Caractéristiques Autres caractéristiques

Peu de choses ont filtré sur les autres caractéristiques des Pixels. Mais on peut penser, sans trop se mouiller, qu’il seront alimentés par un processeur Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de RAM. Après tout, cette puce équipe tous les téléphones Android haut de gamme de cette année.

Sortie Lancement

Les Pixel 3 et Pixel 3 XL devraient être annoncés peu après la rentrée pour un lancement en octobre en partenariat avec Verizon outre-Atlantique. Seront-ils commercialisés en France contrairement à leurs prédécesseurs ? Il faut l’espérer.