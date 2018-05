Xiaomi a levé le voile sur son nouveau flagship : voici le Mi 8, celui qui fête les 8 ans de la marque

Ce jeudi 31 mai 2018, à 8h pétantes, Xiaomi organisait une conférence pour présenter son Mi 8, successeur du Mi 6. Pourquoi ce chiffre à la place du 7 ? Tout simplement parce que le fabriquant, quatrième mondial, fête cette année ses huit ans, un chiffre porte-bonheur en Chine. Et force est de constater qu’il n’a pas voulu célébrer son anniversaire n’importe comment : grosso modo, on peut résumer le Mi 8 en iPhone X sous Android. Avec, en tête de gondole, une reconnaissance faciale qui fonctionnerait vraiment. Sans oublier l’encoche, bien évidemment — on peut la désactiver. Et les Animojis.

L’iPhone X chinois

Équipé d’un dos en verre disponible en quatre finitions (noir, bleu, blanc et or champagne), le Mi 8 arbore un écran AMOLED de 6,21 pouces en définition FHD+ (2248 x 1080 pixels) et capable d’assurer des pics lumineux de 600 nits. On retrouve par ailleurs un processeur Qualcomm Snapdragon 845, 6 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage au minimum, une batterie de 3 400 mAh et un GPS double fréquence. Comptez moins de 450 euros pour la déclinaison 256 Go.

Comme les autres téléphones sortis récemment, Xiaomi met le paquet sur la photo : on parle ici d’un double capteur à l’arrière — deux fois 12 mégapixels, avec une ouverture de f/1.8 et f/2.4. La firme annonce un score de 105 sur DxO. Différents modes sont de la partie avec de l’intelligence artificielle sur la partie logicielle : on soulignera celui avec effet studio, similaire au mode Portrait de l’iPhone X et iPhone 8 Plus. Le capteur frontal — 20 mégapixels — peut même aider à faire un peu de chirurgie esthétique pour que nos selfies soient plus réussis.

Le Mi 8 a même un capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran, comme le voulaient les rumeurs. Mais il faudra craquer pour la version Explorer Edition, embarquant 8 Go de RAM et proposée à environ 500 euros (128 Go). Xiaomi n’a même pas peur de commercialiser ce smartphone avec un dos… transparent.

Le constructeur asiatique proposera aussi une version SE (ce n’est pas une blague) avec un écran plus petit (5,88 pouces). Vous retrouverez toutes les informations sur FrAndroid.