Sur Udemy, vous trouverez près de 65 000 cours en ligne vous permettant de vous initier ou perfectionner dans de nombreux domaines : marketing, développement, etc.

Devenue référence en la matière, Udemy est une plateforme qui met en relation des formateurs experts avec des participants qui aspirent à se perfectionner dans divers domaines. Un large éventail de thèmes sont proposés, et nous vous avons déjà parlé de plusieurs d’entre eux. Par exemple, une formation complète sur les startups ou la data science et le machine learning.

Pour chaque cours proposé, Udemy liste les ressources qui seront mises à votre disposition avant que vous ne l’achetiez. C’est un bon moyen de savoir que le cours est complet avant d’ouvrir son portefeuille. Et en parlant de portefeuille, sachez que de nombreux cours sur la Creative Suite d’Adobe sont en promotion. Vous retrouverez tous les cours ci-dessous au prix de 11,99 euros, grâce à des réductions allant de 88 à 94 %. Vous avez jusqu’au jeudi 7 juin pour profiter de ces promotions.

Retouchez avec Photoshop

Probablement le logiciel de la suite Adobe le plus reconnu, Photoshop fait partie des incontournables de la bureautique avancée. Grâce à un cours complet, vous apprendrez les bases de la manipulation d’images : calques, détourages, retouches et corrections… 11 heures de vidéos sont incluses, ce qui semble être un bon début pour se familiariser avec l’outil Photoshop.

Créez avec Illustrator

Référence pour la création de logos et de dessins vectoriels, le logiciel Illustrator vous aidera dans la création de documents prints mais aussi pour Internet. Destiné aux débutants, ce cours vous apprendra les bases du dessin assisté par ordinateur. C’est un bon moyen de gagner de l’autonomie en création graphique.

Domptez InDesign

Parmi les logiciels de créations numériques, InDesign fait partie des références. Un outil idéal lorsqu’il s’agit de parfaire sa communication : avec InDesign, vous pourrez créer plaquettes, magazines et CV. Mais c’est un logiciel complexe pour ceux qui ne l’ont jamais abordé. Udemy vous propose une master class du logiciel à un prix très attractif. Destiné aux débutants, ce cours qui comprend entre autres plus de 8 heures de vidéo vous guidera pas à pas dans la création de vos premiers visuels.

Montez avec Première

Outil de montage et d’édition vidéo, Première est un logiciel puissant et complet. Si complet que ce cours est d’abord destiné à ceux qui veulent se familiariser avec cet outil. Importation de médias, export de séquences, ajout de divers textes, retouche audio et colorimétrique sont au rendez-vous de cette formation. Un apprentissage des bases indispensable avant de vouloir aller plus loin, mais qui suffira pour monter idéalement vos premières vidéos.

Animez avec After Effects

Bon complément d’Adobe Première, After Effects est un outil de création d’effets spéciaux de motion design, de trucage et d’animation numérique. Au programme : création et animation de formes, créations et effets visuels en 2D et 3D, incrustation sur fond vert, etc. 24 heures de vidéos à la demande ainsi que 11 ressources supplémentaires sont comprises dans le cours. Beaucoup de contenus qui promettent une belle entrée en matière.

En assimilant les bases de ces cinq logiciels, vous serez bien plus à l’aise pour faire parler votre créativité. Cette suite peut être très utile d’un point de vue professionnel : que vous soyez commanditaire ou utilisateur, il est toujours bien vu d’avoir quelques notions concernant les projets que vous chapeautez. Mais cela peut aussi être intéressant sur un angle plus personnel, comme pour la création d’une carte de visite, d’un CV ou d’un film de vacances.