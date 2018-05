iFixit s'est penché sur le patient OnePlus 6, lui octroyant une note de 5 sur 10. En bref, ce n'est pas si mal.

À chaque nouveau smartphone, iFixit s’intéresse à son degré de réparabilité. Et, naturellement, le OnePlus 6 n’a pas échappé à l’attention de nos confrères, lesquels se sont amusés à décortiquer le téléphone pour voir à quel point les différents éléments qui le composent pouvaient être désassemblés. À l’arrivée, le OnePlus 6 obtient la note de 5 sur 10, soit la moyenne. C’est plus que le Samsung Galaxy S9 et le Huawei P20 Pro, qui ont tous deux obtenu 4 sur 10, mais moins que l’iPhone X et son 6 sur 10.

OnePlus 6 5 sur 10

iFixit applaudit la facilité avec laquelle la batterie du OnePlus 6 peut être remplacée. Dans sa conclusion, les ingénieurs soulignent : « La batterie est accessible dès que vous ouvrez le téléphone, et elle n’est pas très maintenue. En plus, il y a une languette pour la retirer. » Même son de cloche pour beaucoup de composants, décrits comme « modulaires » et « individuellement remplaçables. »

En revanche, l’écran — un AMOLED de 6,28 pouces — requiert « beaucoup de travail » pour être changé. Un vrai problème quand on sait qu’il s’agit très souvent de la zone d’un smartphone la plus sujette à risques. iFixit n’est pas particulièrement fan non plus du dos en verre, matériau résistant peu aux chocs, aux traces de doigt et aux griffures, quand il n’y a pas de recharge sans-fil dans les fonctionnalités. Enfin, sont évoqués des points d’accès principaux aux réparations fortement collés et un peu trop bien en place, les rendant dès lors difficiles à gérer.

En somme, et comme la plupart des smartphones dernier cri, il vaut mieux éviter de faire tomber son OnePlus 6 acheté 569 euros, entre autres accidents de parcours.