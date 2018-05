Elon Musk a parlé du 15 mars 2019 pour l'officialisation du Model Y, le SUV compact. Il a sous-entendu qu'il s'agissait d'une blague... Mais une blague qui pourrait s'avérer vraie.

En ce moment, Tesla ne parle que de sa Model 3, la dernière voiture qu’il a lancée et qui a subi plusieurs problèmes de productions. Mais les fans veulent toujours plus d’informations, en l’occurence à propos du Model Y, un SUV compact qui partagera l’architecture de la Model 3. Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour parler d’une date de révélation… Mais cela n’a pas empêché Elon Musk d’évoquer la date du 15 mars, en réponse à un internaute insistant.

De prime abord, il cherchait à s’en débarrasser en le trollant. Mais cette date du 15 mars pourrait bel et bien être la bonne. En tout cas, elle est plausible, au vu du calendrier de Tesla.

But consider it real. We could unveil Model Y anytime from late this year to mid next year, so March 15 is about right.

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2018