Vous recherchez un nouvel ordinateur portable, robuste, performant, polyvalent, à moins de 600 euros ? Le Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 est disponible à 580 euros sur GearBest avec le code promo FR18524004

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable polyvalent, que vous pouvez utiliser chez vous, au travail ou en déplacement, voici une bonne affaire à considérer. Le Xiaomi Notebook Air 13.3 (2017) est disponible pour 580 euros avec le code promo : FR18524004

Le Xiaomi Notebook Air peut convenir si vous cherchez une solution mobile. Il pèse 1,3 kilo, propose une prise en main assez robuste et sa batterie de 5 400 mAh lui confère une autonomie de 9 heures environ.

Il conviendra parfaitement pour s’adonner à la bureautique, ou à diverses tâches multimédia grâce à sa dalle de 13,3 pouces, IPS Full HD et son SSD de 256 Go, qui permet de stocker un bon nombre de logiciels et de créations avant d’avoir à faire du tri.

Dans une moindre mesure, avec son Intel Core i5-7200U cadencé à 2,5 GHz (3,1 en boost), sa GPU Nvidia MX150 et ses 8 Go de mémoire vive il propose une bonne expérience gaming en fonction des jeux que vous voudriez faire tourner. Il propose également une connectique complète avec 2 ports USB 3.0, un port jack, un port HDMI et un port USB-C.

Toutefois il lui faudra une petite préparation avant d’être utilisable en français. En effet son clavier est en QWERTY, il faudra donc interchanger les touches pour le passer en AZERTY et son OS est une version chinoise de Windows. Nous avons réalisé un petit tutoriel pour installer Windows en français.

Pourquoi nous vous recommandons ce produit ?

Il dispose de très bonnes caractéristiques pour son prix

Il est très polyvalent

Il a d’excellentes finitions

Il est disponible à 580 euros sur GearBest avec le code promo : FR18524004.

