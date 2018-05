Acer et Asus sont les premiers à dégainer des écrans 4K HDR 144 Hz G-Sync. Les premiers, aussi, à afficher un prix... élevé.

Beaucoup trop d’acronyme pour un titre, mais soit, les lois de la tech sont faites ainsi. Ce 24 mai 2018, Asus a embrayé le pas de son concurrent historique sur les moniteurs pour les joueurs et propose sa version de la prochaine évolution à venir sur ce secteur. Le PG27UQ est donc un écran 4K, qui peut être rafraîchi jusqu’à 144 Hz et qui est compatible avec la technologie HDR (permettant grosso modo un rendu de la lumière plus réaliste). Il suit de très près un modèle quasiment similaire chez Acer, le Predator X27 4K.

Les deux modèles se ressemblent presque comme deux gouttes d’eau au niveau de leurs caractéristiques respectives et même si Asus affirme qu’il est le premier à être conforme « DisplayHDR 1000 », les deux écrans peuvent monter jusqu’à 1 000 nits de luminance (1 nit correspond à 1 candela par mètre carré).

La compatibilité G-Sync n’est pas de trop, dans la mesure où la baisse du framerate risque de se faire sentir sur pas mal de jeux : faire tourner des titres récents en 4K à 144 Hz constant est un challenge pour la génération actuelle de GPU Nvidia. G-Sync fera donc son boulot et ajustera le rafraîchissement de l’écran aux images par seconde, ce qui évitera un effet de déchirement de l’écran et véhiculera une sensation de fluidité.

Si l’on sort de tout ce jargon, que peut-on dire de ces écrans ?

La définition 4K sur 27 pouces devrait apporter des graphismes d’une finesse inégalée

Le HDR permettra des jeux d’ombre et de lumière impossible à obtenir sur des écrans moins lumineux

G-Sync s’occupera d’ajuster le rafraîchissement de l’écran aux images par seconde affichées par la carte graphique

En deux mots comme en cent : nous avons devant nous la première génération d’écran 4K « sans compromis » pour les joueurs.

Reste, maintenant, à attendre la génération de GPU qui fera tourner cela correctement. Et, peut-être que les moniteurs baissent de prix : aujourd’hui, les deux modèles ont été annoncés à 2 000 $ — le modèle d’Asus est affiché à 2 499 € chez Materiel.net.