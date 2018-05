Si vous avez changé la batterie de votre iPhone (6 et suivants) avant la réduction proposée par Apple, vous pouvez vous faire rembourser de 60 €.

Apple annonce faire un geste de plus en direction de ses clients qui auraient changé leur batterie d’iPhone en 2017 sans profiter du tarif avantageux proposé en 2018 par l’entreprise californienne. Toute personne ayant fait changer la batterie de son iPhone (6 et ultérieurs) entre le 1er janvier 2017 et le 28 décembre 2017 sera contactée par Apple par mail et pourra faire une demande de remboursement de 60 €. Cette procédure, internationale, est disponible en France.

Si vous faites partie des clients concernés, vous recevrez un courriel de la part d’Apple entre le 23 mai et le 27 juillet 2018. Si vous ne l’avez pas eu au 1er août, vous aurez jusqu’au 31 décembre 2018 pour contacter Apple et faire la demande. En bref, ne paniquez pas si vous n’avez pas le mail aujourd’hui : vous serez remboursé tôt ou tard.

Cette procédure exceptionnelle intervient après l’affaire, largement médiatisée, de la réduction des performances des iPhone quand la batterie ne peut plus gérer les pics de consommation demandés par le processeur sans endommager le matériel. Apple propose en effet un changement de batterie pour 29 €. Pour savoir si votre iPhone mérite un tour au SAV, lisez cet article.