Instagram présente une nouvelle option qui permet de masquer tout ou partie de l'activité d'une personne que vous suivez sur Instagram, si celle-ci publie trop. Disponible dans les prochaines semaines, elle permet de cibler les publications, les « stories » ou les deux.

Vous souhaitez réduire le nombre de publications d’une personne que vous suivez sur Instagram sans pour autant vous désabonner de son fil d’actualité ? Bonne nouvelle, le site de partage de photos et de vidéos prépare l’arrivée, dans les semaines à venir, d’une nouvelle option qui permettra de mettre en sourdine des profils, avec différents degrés de restriction.

« Lorsque vous mettez un compte en sourdine, vous pouvez toujours voir ses publications sur sa page de profil et recevrez une notification pour les commentaires ou les publications dans lesquels vous êtes identifié. Les comptes que vous réduisez au silence ne sauront pas que vous les avez masqués. Vous pouvez à tout moment faire réapparaître un compte de façon à ce que ses publications reviennent sur votre fil d’actualité », fait savoir Instagram.

L’option, qui a été présentée mardi 22 mai, sera accessible via l’icône située en haut à droite de chaque publication et prenant la forme de points de suspension. En cliquant dessus, vous aurez accès à une variété de réglages, dont la sourdine. Instagram vous laissera le choix : voulez-vous marquer les publications ? Les « stories » ? Ou les deux ?. Vous pouvez aussi accéder à cette option depuis un profil tiers.

L’option sourdine que présente Instagram consiste essentiellement à étendre une mesure qui existe déjà en partie dans le service et qui permet d’ignorer une « story ». Pour cela, il suffit de cliquer longuement sur l’une d’elles et d’appuyer sur le paramètre adéquat pour qu’elle soit grisée et renvoyée en fin de liste. Il est possible de la réactiver, à condition de faire le chemin inverse.