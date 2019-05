Instagram dispose d'une option (la sourdine) qui masque tout ou partie de l'activité d'un compte que vous suivez, si vous trouvez par exemple qu'il publie trop.

Vous voulez faire un peu de ménage dans votre fil actualité sur Instagram, mais sans pour autant vous désabonner des comptes que vous suivez ? Une option sur le réseau social permet justement de gérer le nombre de publications apparaissant sur la page d’accueil sans pour autant avoir besoin de couper les points avec qui que ce soit. Son nom ? La sourdine, tout simplement.

L’option a été présentée par Instagram le 22 mai 2018.

« Quand vous mettez un compte en sourdine, vous pouvez toujours voir ses publications sur sa page de profil et recevez une notification pour les commentaires ou les publications dans lesquels vous êtes identifié. Les comptes que vous réduisez au silence ne sauront pas que vous les avez masqués », fait savoir Instagram. Bien sûr, le processus est réversible à tout moment.

Activer la sourdine sur Instagram

L’option est à activer du côté de l’application mobile, sur Android comme sur iOS. Ouvrez-la et positionnez-vous au niveau du compte que vous ciblez. Cliquez ensuite sur les points de suspension verticaux à droite du nom du compte et sélectionnez « sourdine ». Le logiciel vous demande alors une confirmation et le degré de quiétude que vous voulez : juste les publications ou bien les publications et la story.

Cette option est aussi accessible directement sur chaque profil, là encore en passant par les points de suspension verticaux. Ce canal-là offre plus de latitude, puisqu’il propose en plus de bloquer uniquement la story. Une fois l’option activée, le profil comportera une mention indiquant l’existence d’un filtre actif (les publications, la story ou les deux). Et c’est depuis le profil que le déblocage s’obtient.

L’option sourdine du site de partage de photos et de vidéos est en fait l’extension d’une mesure qui existait déjà en partie dans le service pour ignorer une story. Pour cela, il suffit d’appuyer longuement sur l’une d’elles et de choisir sur le paramètre adéquat pour qu’elle soit grisée et renvoyée en fin de liste. Il est possible de la réactiver, à condition de faire le chemin inverse.

Article publié initialement le 23 mai 2018