Apple a récemment baissé le prix d'un câble Lightning vers USB-C, suggérant qu'il sera bientôt fourni dans la boîte de l'iPhone.

Depuis le MacBook lancé en 2015, Apple a fait le choix de l’USB-C. Un choix qui s’est confirmé sur les MacBook Pro de 2016. Mais, paradoxalement, la firme de Cupertino a conservé l’USB classique pour le câble fourni avec les iPhone et iPad. La mise en pratique est donc terrible : encore aujourd’hui, on ne peut pas recharger son appareil mobile sur son MacBook sans passer par un adapteur non fourni. Et même avec un adaptateur, la recharge USB A est bien plus lente…

Autrement dit, Apple donne parfois l’impression d’avancer à deux vitesses, un constat par ailleurs valable pour le port jack, tantôt disparu, tantôt toujours là au gré des produits. Mais l’USB-C pourrait finir par devenir un standard aussi pour l’iPhone et l’iPad à en croire diverses rumeurs fournies par 9To5Mac, alimentées par une récente baisse de prix.

Adieu l’USB A ?

Ainsi, Apple a silencieusement aligné le prix d’un câble Lightning vers USB-C sur celui avec une interface USB classique (19 dollars ou 25 euros pour une longueur d’un mètre, celui de deux mètres n’ayant pas changé de tarif). Une telle revue peut à la fois vouloir tout et rien dire. Mais on peut comprendre qu’Apple dirige petit à petit les gens vers l’USB-C qui, rappelons-le, permet la charge rapide sur iPhone avec un adapteur secteur idoine (29 W minimum). De toute évidence, le géant américain finira par mettre ce type de cordon dans la boîte d’un iPhone — et d’un iPad –, quitte à ajouter un adapteur vers USB dans un premier temps (comme celui Lightning vers port jack).

À noter que nos confrères de 9To5Mac suggèrent aussi l’arrivée future d’un adapteur secteur USB-C d’une puissance de 18 W, plus petit — et moins puissant — que celui de 29 W, fourni avec les MacBook, et, par extension, plus en phase avec le caractère mobile des iPhone et iPad. Lui-aussi pourrait accompagner les futurs terminaux dans un même packaging.