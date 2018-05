Maxime Claudel - il y a 3 heures Tech

Une mystérieuse vidéo apparue sur internet montrerait un smartphone de Xiaomi équipé d'un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran.

Quel sera le prochain smartphone à intégrer un capteur d’empreinte digitale à son écran ? C’est l’une des prochaines évolutions attendues sur les flagships qui pourrait bel et bien changer la donne — surtout pour celles et ceux qui ne veulent pas d’une encoche pour justifier la reconnaissance faciale —. Récemment, on a vu le Vivo X20 et le Huawei Porsche Design Mate RS proposer ce dispositif de déverrouillage. Et ce serait bientôt au tour du Xiaomi Mi 8 à en croire une mystérieuse vidéo diffusée sur Internet et notamment partagée par nos confrères de chez The Verge le 18 mai 2018.

Le Xiaomi porte-bonheur

La vidéo ne dure que quelques secondes mais nous montre un téléphone — le supposé Xiaomi Mi 8 — revendiquant une technologie de capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran. Le déverrouillage passe par une une zone spécifique avec un indicateur en forme d’empreinte sur lequel vient se poser le pouce enregistré dans le téléphone. Passée l’authentification, l’accès au menu principal du smartphone est alors quasi instantané sans aucun bouton physique, que ce soit devant ou derrière. Et sans être obligé de placer son visage pile en face de l’écran.

Ce Xiaomi Mi 8, possible successeur du Mi 6 (appelé ainsi plutôt que Mi 7 pour fêter les huit ans de la marque chinoise), proposerait également de la reconnaissance faciale. Son cahier des charges comporterait par ailleurs un processeur Qualcomm Snapdragon 845, 8 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage et une batterie de 4 000 mAh compatible avec la recharge sans-fil. En bref : des prestations assez haut de gamme pour rendre honneur au chiffre 8, considéré comme porte-bonheur en Chine en sa qualité de signe de fortune.