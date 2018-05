Tesla a levé le voile sur les versions quatre roues motrices et Performance de la Model 3. Les commandes sont ouvertes.

Il y a quelques semaines, Elon Musk visait juillet pour commencer l’assemblage des Model 3 à transmission intégrale, déclinaison particulièrement attendue par certains conducteurs. On ne sait pas si ce calendrier sera respecté, mais Tesla a officialisé, ce 20 mai 2018, les caractéristiques de deux nouvelles Model 3 : la version à quatre roues motrices ainsi que la déclinaison Performance, dont le prix titille celui d’une Model S (via Electrek).

Les commandes ne vont pas tarder à être ouvertes, sachant que la production ne cesse de s’améliorer au fil des jours après des problèmes à l’allumage.

Elon Musk : « Une Tesla à deux moteurs signifie qu’il y a un moteur devant et un moteur derrière. L’un est optimisé pour la puissance, l’autre pour l’autonomie. La voiture roule même si l’un des deux est cassé. Cela permet de s’assurer d’arriver à destination et de ne pas être bloqué sur le côté de la route, potentiellement dans des conditions dangereuses ».

Les Model 3 à transmission intégrale auront la même autonomie que le modèle de base (500 kilomètres environ) et la même vitesse de pointe (225 km/h). Outre une conduite améliorée, elle offriront une meilleure accélération : le 0 à 96 km/h avalé en 4,5 secondes (contre 5,1 secondes). L’option coûtera 5 000 dollars.

De son côté, la Model 3 Performance, bien évidemment quatre roues motrices, ne mettra que 3,5 secondes pour atteindre les 96 km/h (une seconde de plus que la Model S P100D). L’autonomie ne changera, contrairement à la vitesse de pointe (250 km/h). Elle se distinguera par ailleurs avec quelques éléments esthétiques : un aileron en fibre de carbone, des jantes de vingt pouces et un habitacle en finition noire ou blanche.

Elon Musk décrit la Model 3 Performance comme 15 % plus rapide que la BMW M3 et capable « de battre n’importe quelle voiture de sa catégorie sur la piste ». Le prix ? 78 000 dollars sans Autopilote (74 500 dollars pour une Model S 75D).

AC induction front & switched reluctance, partial permanent magnet rear. Silicon Carbide inverters in both. Performance drive units are lot sorted for highest sigma output & get double the burn-in.

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018