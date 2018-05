Aujourd'hui, la console rétrogaming NES Mini avec 30 jeux préinstallés est proposée à 55 euros sur Rue du Commerce.

Vous aimeriez vous replonger dans des jeux comme Super Mario Bros 3, Double Dragon II, Ghost’n Goblins ou encore Metroid ? Ça tombe bien, la NES Mini est de retour pour 53 euros avec 30 jeux préinstallés sur Rue du Commerce.

La NES mini contient 30 jeux NES dont Super Mario Bros, Kirby’s Adventure, The Legend Of Zelda et Ice Climber. Cette mini console rétrogaming s’utilise sur télévision grâce au câble HDMI inclus.

Plusieurs modes d’affichage sont disponibles, vous pourrez par exemple simuler les lignes de balayages d’un écran cathodique ou jouer en définition originale. Quatre points de sauvegarde sont disponibles sur les différents jeux, pas besoin de laisser sa console allumée pour continuer sa partie plus tard !

Pourquoi on aime cette console ?

Les 30 jeux qui sont préinstallés

L’affichage du jeu qui peut se personnaliser

C’est un must have pour jouer à des classiques du jeu vidéo

Elle est disponible pour 55 euros sur Rue du Commerce (dont 1,99 euros de frais de livraison pour une livraison en magasin Carrefour).

