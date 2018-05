Marie Turcan - il y a 9 heures Tech

The Verge a mis la main sur une vidéo interne à Google, montée en 2016 par le chef de sa division X. On y voit pendant 8 minutes une vision futuriste extrêmement curieuse, où l'on utiliserait les données personnelles des humains pour contrôler leur comportement, mais aussi dégager des solutions pour éradiquer la pauvreté ou la dépression.

« Nous ne sommes qu’au début de notre voyage qui consiste à comprendre la manière d’utiliser les données des utilisateurs », annonce la voix-off de cette curieuse vidéo de 8 minutes. L’esthétique est léchée, l’ambiance fausse sereine, à l’image d’un sourire figé sur un fond de chants de cigales un peu trop intense.

Cette vidéo qui ressemble à un court-métrage est en fait un contenu interne à Google, qui a été récupéré et mise en ligne par le média américain The Verge, ce 17 mai 2018. Il s’agit d’un montage fait par Nick Foster, le chef du labo X de Google, qui travaille sur des projets toujours ambitieux, souvent secrets.

Une IA capable de résoudre la dépression ou la pauvreté

Au cours de ces 8 minutes, l’ingénieur développe des idées futuristes qui pourraient avoir leur place dans un épisode de Black Mirror : il imagine par exemple une société dans laquelle vos données personnelles numériques seront transmises à vos générations futures comme le sont aujourd’hui les gènes du corps humain.

Il développe également la possibilité d’agréger une immense quantité de données personnelles et de comportements de masse des internautes, dans l’espoir que l’intelligence artificielle en dégage des « motifs », qui permettraient de résoudre « des problématiques complexes comme la dépression, la mauvaise santé ou la pauvreté. »

Si la majorité des plans de coupe utilisés sont des images d’illustration, une saynète met spécifiquement en scène Google. Il s’agit d’une application de l’entreprise qui permettrait aux utilisateurs de se fixer des grands objectifs de vie, comme « manger plus sainement » ou « protéger l’environnement ». Google surveillerait ensuite toutes vos activités en ligne pour vous envoyer des notifications afin d’orienter vos décisions. « Achetez plutôt cette banane, elle a été cultivée localement », montre ainsi la vidéo.

Interrogé par The Verge, Google a tenu à préciser que la vidéo était volontairement provocante et n’avait pas vocation à être diffusée au grand public :

« Nous comprenons que cette vidéo soit perturbante — elle a été faite pour ça. C’est une expérimentation mentale créée par notre équipe Design, une technique appelée ‘design spéculatif’ pour explorer des idées et concepts inconfortables dans le but de générer des discussions et des débats. Ce n’est pas lié à des projets en cours ou futurs. »

Si vous voulez vous faire une idée ou également provoquer des débats au sein de votre foyer, voici la vidéo en entier, avec ses airs de fausse-publicité d’un épisode de Black Mirror.