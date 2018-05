Les opérateurs américains Verizon Wireless et AT&T ont annoncé qu'ils accueilleraient le fameux smartphone holographique, le RED Hydrogen One, à partir de cet été. Ils seront donc les premiers à proposer ce téléphone aussi curieux que démesurément coûteux.

Dans un communiqué du 17 mai, les compagnies AT&T et Verizon Wireless ont fait part de la commercialisation prochaine du RED Hydrogen One, prévue pour l’été 2018. Les deux opérateurs misent ainsi sur l’innovation en choisissant ce smartphone ayant beaucoup intrigué depuis sa présentation.

Le moment de vérité approche

La date exact du lancement chez Verizon et AT&T n’a pas encore été communiquée. Mais, ce qui est sûr, c’est que le RED Hydrogen One est attendu au tournant, et semble avoir beaucoup à faire pour satisfaire les attentes. Tout d’abord en prévente en juillet 2017 pour une livraison début 2018, son lancement officiel a finalement été repoussé pour août 2018.

Le prix varie en fonction de la matière choisie, l’Hydrogen One a pour prix de départ 1 195 dollars (à peu près 1010 euros) pour la version aluminium. Pour la version pretium titanium, comptez 1 595 dollars (à peu près 1350 euros). À voir si Verizon et AT & T feront baisser ce coût exorbitant qui vient même dépasser celui de l’iPhone X, vendu 1 159 euros à son lancement.

Dans son communiqué, AT&T a précisé qu’il donnerait un premier aperçu du smartphone à l’occasion du AT&T SHAPE aux studios Warner Bros le 2 et 3 juin, à Los Angeles.