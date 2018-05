Le Redmi S2, le tout nouveau smartphone de Xiaomi, est déjà disponible en vente flash sur GearBest pour 133 euros.

Vous êtes à la recherche d’un smartphone d’entrée de gamme avec un bon rapport qualité/prix ? Depuis peu, le constructeur chinois Xiaomi, a commercialisé un nouveau smartphone : le Xiaomi Redmi S2. Le smartphone est d’ores et déjà disponible sur GearBest en vente flash pour 133 euros.

Avec ce smartphone, Xiaomi surfe sur les tendances de l’année 2017/2018 et propose un écran IPS LCD de 5,99 pouces avec une définition de 1440 x 720 pixels et un ratio 18:9 dont se dotent de plus en plus de smartphones.

Côté performances, on retrouve un SoC Snapdragon 625 cadencé à 2.0 GHz et associé à 3 Go de mémoire vive, ce qui permet de faire tourner un bon nombre de contenus à condition de ne pas être trop gourmands.

Il intègre également un espace de stockage de 32 Go, suffisant pour stocker un certain nombre de musiques et d’applications, un double capteur photo dorsal de 12 et 5 mégapixels associé à un capteur photo frontal de 16 mégapixels pour des clichés plutôt corrects et une batterie de 3080 mAh afin de pouvoir faire tourner le tout.

Il tourne nativement sous Android 8.0 Oreo et il est compatible avec la majorité des bandes de 4G françaises, dont la B20.

Ce smartphone d’entrée de gamme ne présente pas des caractéristiques époustouflantes, mais sa fiche technique est très intéressante pour cette gamme de prix. Il conviendra sans problèmes pour les personnes qui recherchent un smartphone pour un usage modéré. Il conviendra également pour ceux qui recherchent un smartphone d’appoint, grâce à son double emplacement de carte SIM.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

Pour ses performances plus qu’appréciables pour cette gamme de prix

Pour son écran de 5,99 pouces avec un ratio 18:9

Pour la présence native d’Android 8.0

Pour sa compatibilité 4G

Le smartphone est aujourd’hui disponible en vente flash pour 133 euros.

Si vous recherchez d’autres offres sur des smartphones Xiaomi, le Xiaomi Mi Mix 2S est actuellement disponible en vente flash pour 484 euros et le Xiaomi Redmi 5A est disponible pour 72 euros avec le code promo : FR18516002.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.