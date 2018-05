En parallèle de l'annonce du OnePlus 6, l'entreprise chinoise OnePlus a dévoilé une version spéciale du smartphone aux couleurs d'Avengers.

Le merchandising tourne à plein régime avec Avengers : Infinity War. Alors que le film réunissant un paquet de super-héros de l’écurie Marvel pour contrer le super-vilain Thanos a d’ores et déjà dépassé le milliard de dollars de recettes, des partenariats de toutes sortes ont été mis en place pour surfer sur la vague. On pense par exemple au jeu vidéo Fortnite, qui a fait une place à Thanos, ou à OnePlus.

La société chinoise spécialisée dans la fabrication de smartphones a en effet dévoilé une édition spéciale de son tout nouveau téléphone, le OnePlus 6, qui a été dévoilé le 16 mai. Une édition qui reprend évidemment des éléments de design rappelant le collectif des Avengers, avec un logo doré au dos, et raffinement supplémentaire pour les fans, une coque stylisant le casque d’Iron Man.

L’existence de ce smartphone spécial était toutefois connue depuis avril, mais son look avait été tenu secret jusqu’à aujourd’hui. Pour l’instant, la sortie de ce mobile n’est prévue qu’en Inde et OnePlus n’a pas évoqué de commercialisation sur d’autres marchés. Les plus déterminés pourront toutefois tenter de l’importer. Sinon, il reste toujours le OnePlus 6, dont la sortie est annoncée au 22 mai et que l’on retrouve déjà en précommande sur Amazon.