Lenovo a titillé ses fans avec son Z5, un smartphone arborant une façade avant constituée à 100 % d'un écran. Une première pour le marché.

Les téléphones dits borderless sont désormais la norme. Mais, en réalité, leur promesse marketing est fausse : leur écran, si bord-à-bord soit-il, ne l’est pas tout à fait. Sur un iPhone X, il y a toujours cette encoche qui fait débat. Sur un Galaxy S9, il y a encore quelques millimètres à grappiller en haut et en bas. Sur un Mi Mix 2, il y a toujours une légère bande en bas de l’écran (pour loger le capteur photo avant). En bref, aucun constructeur n’est parvenu à faire du vrai borderless. Sauf peut-être Lenovo, qui a teasé son Z5 avec deux images sur lesquelles nous pouvons voir un smartphone avec un écran occupant réellement toute la façade.

Des avancées majeures, promet Lenovo

Chang Cheng, vice-président de Lenovo, a utilisé la plateforme Weibo — réseau social chinois — pour offrir un aperçu du Z5 en deux temps — les 8 et 11 mai 2018. Ainsi, il propose un croquis montrant un téléphone ressemblant à un iPhone X qui aurait laissé son encoche tant décriée à la maison. Auparavant, il avait partagé un teaser révélant une bonne partie de la façade avant et une possible date de révélation (le 14 juin prochain). Selon l’intéressé, le Z5 possède un écran couvrant 95 % de la façade avant. Ce qui constituerait une sacrée prouesse.

Maintenant, ces teasers ne disent pas comment Lenovo est parvenu à un tel résultat en matière de design. Par exemple, où sont passés les capteurs et autres appendices empêchant les téléphones actuels d’être vraiment borderless — on pense notamment à la caméra selfie ? Sur ce point, Chang Cheng clame que le Z5 s’articule autour de quatre avancées majeures et dix-huit technologies brevetées. Entre le capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran ou encore l’objectif photo rétractable, il y aurait l’embarras du choix.