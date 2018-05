Le Huawei P20 est disponible pour 499 euros sur Amazon au lieu de 649 euros grâce à 150 euros de réduction immédiate.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone avec une bonne fiche technique et un très bon rapport qualité/prix, le Huawei P20 est disponible pour 499 euros sur Amazon grâce à 150 euros de réduction immédiate. Une très belle offre pour un smartphone à peine commercialisé sur le marché qui possédait déjà d’un rapport qualité/prix intéressant.

Notez que la même offre existe sur le Huawei P20 Pro qui passe à 749 euros au lieu de 899 euros.

Le Huawei P20 dispose d’un écran de 5,8 pouces avec une définition de 2240 x 1080 pixels, un SoC Kirin 970 cadencé à 2,4 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive, de 128 Go de stockage interne, d’un capteur photo avant de 24 mégapixels, d’un double capteur photo arrière de 12+20 mégapixels et d’une batterie de 3 400 mAh.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

Excellent en photo

128 Go de Stockage

Dispose de base de la dernière version d’Android (8.1)

Le Huawei P20 est actuellement disponible pour 499 euros sur Amazon grâce à 150 euros de réduction immédiate, appliqué automatiquement dans le panier. C’est l’une des offres les plus intéressantes de la semaine, le smartphone de Huawei étant juste excellent pour ce prix.

La même offre est également disponible pour son grand frère, le Huawei P20 Pro, qui passe à 749 euros au lieu de 899 euros.

