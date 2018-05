Quelques jours avant le lancement de son OnePlus 6, OnePlus décide de revoir ses offres de reprise à la hausse pour encourager le renouvellement.

Le 16 mai prochain, OnePlus lancera son très attendu OnePlus 6. Pour faire monter l’engouement comme il se doit, le constructeur annonce un programme de reprise amélioré pour permettre à ses utilisateurs de renouveler leur smartphone à un tarif encore plus intéressant. Aussi, les plus prompts à craquer recevront un bonus encore plus conséquent. Et dans son communiqué, OnePlus promet « des offres supérieures au prix du marché pour une grande variété de smartphones », mettant surtout l’accent sur ses appareils à lui. Rendez-vous à cette adresse pour connaître les conditions et les prix de reprise.

Des bonus pour franchir le pas

En quelque sorte, OnePlus souhaite offrir un lancement digne de ce nom au OnePlus 6 en permettant aux gens d’échanger leur téléphone actuel pour son nouveau flagship. En résultent quelques euros économisés sur l’achat, ce qui n’est jamais négligeable au vu de l’investissement.

Voici les offres de mai :

Appareil Version Prix de reprise (bon état, hors bonus) Prix de reprise (état fonctionnel, hors bonus) OnePlus 3 6 Go de RAM, 64 Go 136 € 100 € OnePlus 3T 6 Go de RAM, 64 Go 152 € 117 € OnePlus 3T 8 Go RAM, 128 Go 201 € 159 € OnePlus 5 6 Go de RAM, 64 Go 155 € 113 € OnePlus 5 8 Go de RAM, 128 Go 264 € 208 €

Le bonus peut vraiment s’avérer intéressant : par exemple, pour le OnePlus 3T (8 Go RAM, 128 Go), ce n’est pas 201 euros qui sera reversé, mais 216 euros. Sur le site spécialisé dans les produits reconditionnés Backmarket.fr, vous récupérerez par exemple 215,5 euros pour le même mobile dans un état absolument impeccable (zéro rayure sur l’écran, ni sur la coque).

Pour Carl Pei, cofondateur de OnePlus, c’est une manière de remercier la communauté. Et peut-être de vendre quelques OnePlus 6 supplémentaires.