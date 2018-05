Microsoft voudrait retrouver une place de choix au cœur de l'écosystème smartphone. Une application pour les gérer depuis Windows 10 est un excellent début.

Une des raisons pour lesquelles les utilisateurs de MacOS ont tendance à s’équiper chez Apple pour le reste de leurs produits est la compatibilité native de tous les services. Quand vous utilisez un iPhone, l’application Messages de votre Mac devient votre interface pour répondre aux messages et SMS reçus sur votre smartphone. Vous pouvez même prendre des appels, retrouver les dernières pages ouvertes ou faire des copier-coller d’un appareil à l’autre.

Cette force, Microsoft voudrait la porter sur Windows. À l’occasion de sa conférence annuelle pour les développeurs, le géant de Redmond a dévoilé une application native nommée Your Phone qui promet de belles choses. Son fonctionnement, tel qu’il a été brièvement décrit, est plutôt simple : il s’agit d’une interface qui vous permet d’accéder aux fonctionnalités de base de votre smartphone. Comprenez, vos SMS, vos notifications et votre galerie.

Microsoft Your Phone

Bien entendu, Microsoft souhaiterait en faire une application qui fonctionne aussi bien avec Android qu’avec iOS, mais l’entreprise a des accès bien plus importants aux smartphones qui tournent sous le système d’exploitation de Google qu’à ceux d’Apple. Cette application sera déjà en test dans la semaine dans le programme Insider qui permet d’avoir accès aux versions les plus avancées de Windows 10 — qui, il est toujours bon de le rappeler, peuvent être buguées ou instables. Microsoft fera évoluer les caractéristiques de cette application selon les retours des premiers utilisateurs.

De notre côté, on ne peut qu’accueillir la nouvelle avec bienveillance : pour garder sa place centrale dans l’écosystème mobile, Microsoft doit ajuster sa stratégie et travailler avec la concurrence. S’il parvient à rendre Your Phone aussi agréable à utiliser avec toutes les plateformes mobiles que l’est l’écosystème Apple, cela donnera à Windows 10 un argument au moins capable de faire hésiter les professionnels.