Maxime Claudel - il y a 8 heures Tech

JBL et Google se sont entendus sur le développement d'une barre de son très, très spéciale. Première du genre, la Link Bar associe en effet Android TV et Google Assistant.

Google n’a pas attendu son keynote du 8 mai pour annoncer un premier produit axé sur les technologies Android TV et Google Assistant. Voici donc une barre de son conçue par JBL, baptisée Link Bar et qui fait bien plus que ce que sa catégorie de produit lui autorise — à savoir améliorer l’acoustique dans son salon avec un seul et même objet. Avec les deux services du géant américain, le produit a donc accès à la plateforme vidéo siglée Android et permet un pilotage à la voix grâce à l’assistant poussé de Google. C’est un peu ce que fait Apple avec son Apple TV et Siri. La qualité sonore en moins.

La super barre de son

Dans la vidéo de présentation, Google insiste énormément sur la navigation sans les mains. Lancer une vidéo sur YouTube ? Check. Mettre du sport ? Check. Connaître les dernières informations sur une série ? Check. Gérer sa domotique ? Check. La Link Bar de JBL fait tout ce qu’un Google Home fait et il suffit de dire Ok Google pour activer l’assistant et avoir accès à ce que l’on souhaite.

Au niveau des caractéristiques techniques, nos confrères d’Ars Technica évoquent quatre ports HDMI (dont une sortie à connecter à son téléviseur), un port Ethernet et un port jack et deux autres interfaces mystérieuses (optique et USB-C ? ). Bien évidemment, le Bluetooth sera de la partie.

En tout cas, cette barre sera la « première d’une série d’appareils hybrides associant une enceinte connectée et l’expérience Android TV. » Une manière de couper l’herbe sous les pieds de Sonos, qui devrait présenter un tel produit — avec Alexa — dans un petit mois. La Link Bar est attendue pour cet automne à un prix inconnu.