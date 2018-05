Le LG G7 ThinQ a été dévoilé le 3 mai 2018. Comme tous les smartphones ou presque sortis après l'iPhone X, il embarque en façade une encoche. Mais ne dites surtout pas à LG que l'Américain l'a inspiré !

« Nous avions prévu le design avec encoche avant Apple » : voilà les paroles du responsable de la division mobile de LG, recueillis par le magazine économique coréen The Investor. Quand il tient ces propos, Hwang Jeong-hwan souhaite bien entendu parler du LG G7 ThinQ, le smartphone tout juste dévoilé par la marque. Comme tous les smartphones du milieu au haut de gamme sortis après l’iPhone X, le dernier né de LG reprend le notch, la fameuse encoche à l’avant du smartphone d’Apple qui permet de loger la caméra TrueDepth.

La remarque ne manque pas de faire sourire. En 2017, aucun smartphone avec une encoche n’existait, à l’exception de l’Essential Phone qui adoptait un design rond et qui n’a été suivi par personne dans l’industrie. L’iPhone X sort et tous les smartphones des constructeurs bien installés, à l’exception des Galaxy S9 et S9+ et de la gamme XZ de Sony, deviennent des smartphones à encoche. Les marques blanches chinoises n’ont que l’encoche à la bouche. En pratique, sur tous ces smartphones, elle ne sert absolument à rien si ce n’est à imiter le design de l’iPhone X qui l’a intégrée, de son côté, par une nécessité matérielle (faire rentrer une caméra complexe avec de nombreux capteurs, utilisée pour FaceID).

L’excuse de LG a en plus du mal à passer : le constructeur est en retard sur la concurrence qui a déjà dégainé ses encoches bien avant. On se souvient surtout que, au Mobile World Congress de 2018, le Coréen n’avait rien amené dans sa besace préférant repousser le lancement de son flagship afin qu’il soit prêt. Bref, on pourrait légitimement se demander si LG ne s’est pas gardé 8 mois pour revoir sa copie au niveau de la face avant. Paradoxalement, le fait de faire une telle déclaration ne laisse que peu de doute sur l’inspiration du Coréen qui préfère que l’on parle officiellement de notch design. Histoire d’enlever toute référence à Apple.