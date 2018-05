GearBest propose un déstockage massif sur les produits estampillés Xiaomi. Retrouvez ou découvrez les différents smartphones du constructeur chinois à prix bas : le Mi Mix 2, le Redmi 5 Plus, le Mi A1, le Redmi 5A et le Redmi 4A.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Qui est Xiaomi ?

Vous ne connaissez pas Xiaomi ? Il s’agit d’une entreprise chinoise fondée par Jei Lun en 2010 avec un objectif simple : fabriquer des produits technologiques de qualité dans le but de les rendre accessibles à toutes et tous.

Aujourd’hui, il n’y a plus à douter de la pertinence de Xiaomi sur le marché européen. C’est une entreprise qui a fait une irruption fracassante sur le marché des technologies pour s’implanter très vite au niveau international. La marque chinoise s’apprête aujourd’hui à entrer à la bourse de Hong Kong pour une levée estimée à 10 milliards de dollars.

Les offres sur GearBest

Par une opération de déstockage, GearBest propose des offres intéressantes concernant les produits de la marque Xiaomi. Vous retrouverez ci-dessous une sélection de 5 smartphones que vous pouvez obtenir au meilleur prix grâce aux codes promo associés.

Note : Le code promo s’ajoute juste avant de tomber sur la page de paiement de votre commande.

Xiaomi Mi Mix 2 Le Xiaomi Mi Mix 2 disponible à 296 euros

Le Xiaomi Mi Mix 2 est disponible à 296 euros sur GearBest avec le code promo FR18503019. Considéré comme un des produits haut de gamme du constructeur chinois, c’est le premier smartphone de la marque à être borderless sur trois côtés de l’écran. Il profite d’un design sobre, élégant et surtout ergonomique malgré ce grand format.

Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz, épaulé par 6 Go de mémoire vive. Il intègre également un écran borderless de 5,99 pouces, un appareil photo de 12 mégapixels, une batterie de 3 300 mAh ainsi qu’une capacité de stockage de 64 Go extensible via Micro SD.

Le Mi Mix 2 tourne sous Android avec l’interface MIUI 9.5 en français et il est compatible avec toutes les bandes de fréquences françaises utilisées pour la 4G. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le produit, n’hésitez pas à consulter le test de nos confrères de FrAndroid où il a reçu la note de 7/10.

Découvrez le Xiaomi Mi Mix 2 sur GearBest FR18503019

Xiaomi Redmi 5 Plus Le Xiaomi Redmi 5 Plus disponible à 125 euros

Le Xiaomi Redmi 5 Plus est disponible à 125 euros sur GearBest avec le code promo FR18503015. Un design minimaliste, un écran 18:9e, de bonnes performances et une autonomie excellente : c’est un smartphone qui a définitivement tout pour plaire !

Côté caractéristiques, il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz, 3 Go de mémoire vive, un écran 5,99 pouces en Full HD+, une batterie de 4 000 mAh, un appareil photo de 12 mégapixels et une capacité de stockage de 32 Go extensible via Micro SD.

Le Redmi 5 Plus tourne sous Android avec l’interface MIUI 9 en français, il est également compatible avec la majorité des bandes de fréquence françaises, dont la B20. Si votre curiosité souhaite aller plus loin, nous vous conseillons de lire le test de nos confrères de FrAndroid où il a reçu la note de 8/10.

Découvrez le Xiaomi Redmi 5 Plus sur GearBest FR18503015

Xiaomi Mi A1 Le Xiaomi Mi A1 est disponible à 142 euros

Le Xiaomi Mi A1 est disponible à 142 euros sur GearBest avec le code promo FR18503013. Annoncé l’été dernier, ce smartphone possède de bonnes caractéristiques, mais a surtout la particularité de tourner sous Android One. Cela lui permet profiter d’une interface plus épurée, mais aussi de recevoir rapidement les dernières mises à jour distribuées directement par Google.

Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz épaulé par 4 Go de mémoire vive, un écran Full HD de 5,5 pouces, une batterie de 3 080 mAh, un appareil photo de 12 mégapixels et une capacité de stockage 32 Go extensible via Micro SD. Il est évidemment compatible avec la quasi-totalité des bandes de fréquence 4G.

Nos confrères de FrAndroid lui ont attribué la note de 8/10, n’hésitez pas à lire leur test pour en apprendre davantage.

Découvrez le Xiaomi Mi A1 sur GearBest FR18503013

Xiaomi Redmi 5A Le Xiaomi Redmi 5A est disponible à 71 euros

Le Xiaomi Redmi 5A est disponible à 71 euros sur GearBest en utilisant le code promo FR18503014. Ce modèle est l’un des smartphones les plus accessibles de la marque chinoise, il propose des caractéristiques qui seraient impossibles à retrouver à ce prix en France.

Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 425 cadencé à 1,4 GHz, 2 Go de mémoire vive, un écran HD de 5,5 pouces, une batterie de 3 080 mAh, un appareil photo de 13 mégapixels et une capacité de stockage de 16 Go. Il tourne sous Android avec l’interface MIUI 8 en français, il est également compatible avec la majorité des bandes de fréquence françaises, dont la 800 MHz qui est assez rare sur un produit importé.

Si ce smartphone vous plaît ou si vous souhaitez l’offrir à un de vos proches, n’hésitez pas à parcourir l’avis de nos confrères de FrAndroid qui lui ont donné la note de 7/10.

Découvrez le Xiaomi Redmi 5A sur GearBest FR18503014

Xiaomi Redmi 4A Le Xiaomi Redmi 4A est disponible à 67 euros

Le Xiaomi Redmi 4A est disponible à 67 euros sur GearBest si vous utilisez le code promo FR18503016. Il s’agit ici d’un modèle un peu plus compact avec un écran de 5 pouces, qui reprend globalement les caractéristiques du Redmi 5A.

Il tourne sous Android avec l’interface MIUI 8 en français et est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises, dont la B20.

Découvrez le Xiaomi Redmi 4A sur GearBest FR18503016