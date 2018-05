Un bug dans la base de données de mots de passe de Twitter affichait toutes les informations en clair. Par mesure de sécurité, vous devriez changer vos mots de passer.

Pendant la soirée du 3 mai, Twitter a annoncé avoir remarqué que, sur ses serveurs, les mots de passe des utilisateurs étaient stockés en clair. Cela signifie qu’ils étaient visibles pour n’importe qui ayant des accès. Pour autant, Twitter a assuré ne pas avoir relevé de violation de sa base de données : il est probable que personne n’ait pu y accéder, dans la mesure où l’existence de cette faille n’était peut-être même pas connue.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018